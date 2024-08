Survivor Expedición Robinson: Inés usó el ídolo de inmunidad y dejó afuera a una nueva participante

El campamento Norte (rojo) se tuvo que enfrentar una vez más al Consejo Tribal en Survivor Expedición Robinson luego de perder el juego por la inmunidad grupal. La votación estuvo peleada, pero Inés usó el ídolo de inmunidad y definió el resultado.

Durante varios días, Inés mantuvo como as debajo de la manga el ídolo de la inmunidad, sabía que el beneficio iba a ser clave para su próxima jugada. La polémica jugadora tiene a varios de sus compañeros en contra y presentía que iban a ir contra ella por eso decidió usar el tótem para asegurarse su continuidad en Survivor Expedición Robinson.

La jugada de Inés le salió tal como lo esperaba porque de esta forma anuló tres votos que tenía en su contra, esos votos la iban a llevar a un empate con Julieta, la otra participante más votada. Si el ídolo no era usado, Marley iba a tener que anunciar otra votación para desempatar entre las jugadoras y la candidata a irse era Inés que mantiene una relación áspera con sus compañeros.

Survivor Expedición Robinson: Julieta fue la nueva eliminada

Inés, Agustín y Juan Pablo fueron los que definieron la eliminación de Julieta, la estudiante de abogacía. La joven jugadora no se tomó bien la noticia y aseguró que se sentía decepcionada cuando le entregó su antorcha a Marley.

«No me quería ir», expresó Julieta y agregó: «Igual vuelvo a casa, vuelvo con mi familia, pero sí, me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé«.

Tras esto miró a sus compañeros para preguntarle si alguien se animaba a confesarle su voto y fue Agustín quién tomó la posta para decirle que la votó por la mala relación entre ambos. Esto permitió ver un pequeño cruce entre los jugadores cuando Julieta le respondió: «Me alegra no tener que convivir más con una persona de casi 40 años que parece de 12«.

De esta manera, Julieta se despidió del equipo enojada con el resultado, pero deseándoles lo mejor como equipo.