Franco Colapinto volvió a conquistar a sus seguidores, pero esta vez lejos de las pistas de Fórmula 1. Después de conseguir un destacado sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino fue sorprendido viajando en clase económica en un avión comercial, como cualquier otro pasajero. Sin embargo, hubo un detalle que se robó todas las miradas: llevaba su casco de competición en la mano.

Las imágenes fueron compartidas por una fanática del automovilismo que coincidió con el corredor de Alpine durante el embarque. El video rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios por la naturalidad con la que Colapinto se trasladaba después de competir en una de las categorías deportivas más exclusivas del mundo.

Según informaron TN, Infobae y La Nación, la escena ocurrió pocas horas después de la carrera en Las Vegas, donde el argentino consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada 2026.

Franco Colapinto fue filmado en clase turista: el video que sorprendió a todos

La protagonista del inesperado encuentro fue Caroline Smith, una creadora de contenido especializada en Fórmula 1, conocida en Instagram como @itscarolinescorner.

La joven reconoció al piloto argentino mientras esperaba para abordar un vuelo comercial y decidió registrar el momento.

En las imágenes se observa a Colapinto vestido de manera informal, con un buzo oscuro, pantalón deportivo, zapatillas y una mochila.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que transportaba su casco de Fórmula 1 como si fuera una pieza más de su equipaje de mano.

EL REGRESO DE COLAPINTO ✈️ Tras su participación en el Gran Premio de Las Vegas, el argentino emprendió el viaje de regreso en clase económica y con el casco como equipaje de mano. #F1 #LasVegasGP #Colapinto https://t.co/DBSEwvSURM — Carburando (@CarburandoTV) November 23, 2026

La fanática no ocultó su sorpresa por encontrarse con una figura del automovilismo internacional viajando en la misma clase que ella.

El video comenzó a circular entre los seguidores argentinos, quienes destacaron la espontaneidad del piloto.

El insólito momento de Franco Colapinto con su casco en el aeropuerto

La historia tuvo un detalle todavía más curioso.

Según contó la pasajera que compartió el vuelo, Colapinto habría tenido que ponerse el casco en el aeropuerto para poder escanear su tarjeta de embarque, debido a que llevaba varias pertenencias.

La joven incluso publicó una fotografía en la que se observa al piloto con el casco colocado mientras revisaba sus cosas.

Ya dentro del avión, Colapinto se acomodó en un asiento junto a la ventanilla, con auriculares y el casco apoyado sobre sus piernas.

La escena provocó numerosas bromas entre los usuarios de las redes sociales.

«Es el hombre del pueblo», expresó la creadora de contenido al compartir las imágenes.

El comentario resumió la reacción de muchos fanáticos, que celebraron ver al corredor argentino en una situación tan cotidiana.

No es la primera vez que Franco Colapinto viaja en clase económica

Aunque el video sorprendió a muchos, Franco Colapinto ya había sido fotografiado viajando en una aerolínea de bajo costo durante 2025.

En aquella oportunidad, después del Gran Premio de Bélgica, el piloto se trasladó desde Barcelona hacia Budapest para disputar la carrera de Hungría.

El argentino eligió un vuelo de la compañía Wizz Air y viajó acompañado por el piloto español de Fórmula 2 Pepe Martí.

Fue el periodista Fabio Marchi, del diario Mundo Deportivo, quien lo reconoció y compartió una fotografía del encuentro.

La imagen también se había viralizado por el contraste entre la vida de un piloto de Fórmula 1 y un traslado comercial convencional.

Colapinto también tuvo la experiencia opuesta: viajó en un avión privado invitado por Lewis Hamilton, a quien considera uno de sus grandes ídolos del automovilismo.

Franco Colapinto brilló en Las Vegas antes del video viral

La aparición del piloto en el aeropuerto llegó después de un fin de semana especialmente positivo para Alpine.

Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, sumó ocho puntos e igualó su mejor resultado personal en la Fórmula 1.

Durante la carrera protagonizó una de las maniobras más comentadas de la jornada, cuando consiguió superar a los dos McLaren en una misma acción.

El resultado le permitió continuar sumando puntos importantes para el campeonato y consolidar su desempeño en la máxima categoría.

Ahora, el argentino se prepara para el Gran Premio de Qatar, previsto para el domingo 29 de noviembre, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada.

Mientras tanto, el video de su viaje en clase económica volvió a mostrar una faceta que sus seguidores celebran: la naturalidad de Franco Colapinto para desenvolverse fuera de las pistas, incluso después de protagonizar una de sus mejores carreras del año.