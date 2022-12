Susto para Lautaro Martínez en Qatar: un familiar terminó internado por un jugo que tenía vidrio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, utilizó su cuenta de Instagram para contar una noticia que causó mucha preocupación.

“Aprovecho mi momento chill del día para contarles algo que nos pasó acá en Doha hace muy poquito, y en realidad lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me pareció súper peligroso y fuerte lo que pasó”, inició en un video difundido en redes sociales.

«Mi hermana y el novio, mi cuñado, hace unos días fueron al shopping y pidieron un jugo, Kombucha creo que se llama sino me equivoco, y cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubre que adentro tenía vidrios muy grandes”. dijo Gandolfo. Según explicó, alertaron al personal del local y del shopping.

“Le dijeron que tenían que ir a revisar porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso. Lo revisaron y acudimos a la Embajada porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba el sistema de salud por tema de traducción, etcétera, y nos contactó con el dueño de la marca de jugos”, añadió la pareja de Lautaro.

“Minimizó todo y nos dijo que no pasaba nada, y hasta nos acusó de que nosotros hubiésemos metido los vidrios o que podían haber entrado no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”, explicó la joven.

Luego de hacer la denuncia correspondiente, Agustina agregó: «Lo importante es que a nadie más le pase, porque si por ejemplo le pasaba a mi bebé, que un bebé no tiene la capacidad de identificar que había un vidrio adentro, o incluso si él mismo se lo tragaba, le perforaba algo. Me parece muy grave, pero lo importante es que a nadie más le pase”.

Argentina entrena pensando en Francia

El plantel argentino se entrena hoy por primera vez de cara a la final del Mundial de Qatar 2022 que jugará el próximo domingo ante Francia.

Luego del día de descanso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su primera práctica con los primeros quince minutos abiertos a la prensa. Los futbolistas tuvieron el miércoles libre luego de la victoria sobre Croacia en semifinales.