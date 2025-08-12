Tarta saludable de zapallo y pollo: una receta fácil, nutritiva y sin harinas

La tarta es uno de los platos más versátiles de la cocina, pero no siempre tiene que llevar harina en su base. Esta versión, hecha con zapallo y rellena de pollo y vegetales, es ideal para quienes buscan una opción más liviana, nutritiva y cargada de sabor. Además, es perfecta para aprovechar ingredientes que tenemos en casa y lograr una comida completa, apta para el almuerzo o la cena.

Paso a paso para preparar esta tarta sin harinas

Ingredientes

Para la base:

1 huevo

3 tazas de puré de zapallo al horno

Especias a gusto (sal, canela, etc.)

Para el relleno:

1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada

3 zapallitos

1 cebolla picada

1/2 ají morrón rojo picado

1 cucharada de queso crema

2 ramas de puerro picadas

Champiñones en cuartos (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

Preparar la base: Procesar el puré de zapallo junto con el huevo y las especias hasta obtener una mezcla homogénea.

Engrasar una tartera desmontable y distribuir la mezcla cubriendo el fondo y los bordes.

Hornear a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos. Retirar y dejar enfriar. Hacer el relleno: Saltear los zapallitos, la cebolla, el morrón y el puerro (y los champiñones si se usan) hasta que estén tiernos.

Agregar el pollo desmenuzado, el queso crema y las especias. Integrar bien y dejar enfriar. Armar la tarta: Colocar el relleno sobre la base ya horneada.

Llevar nuevamente al horno a 180 °C por unos 20 minutos más.

Dejar entibiar antes de desmoldar para que conserve su forma.

Tip: Podés sumar hierbas frescas como perejil o cilantro al relleno para darle un toque de frescura. También se puede preparar con pavo, atún o incluso una versión vegetariana con legumbres en lugar de carne.