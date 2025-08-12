Tarta saludable de zapallo y pollo: una receta fácil, nutritiva y sin harinas
La tarta es uno de los platos más versátiles de la cocina, pero no siempre tiene que llevar harina en su base. Esta versión, hecha con zapallo y rellena de pollo y vegetales, es ideal para quienes buscan una opción más liviana, nutritiva y cargada de sabor. Además, es perfecta para aprovechar ingredientes que tenemos en casa y lograr una comida completa, apta para el almuerzo o la cena.
Paso a paso para preparar esta tarta sin harinas
Ingredientes
Para la base:
- 1 huevo
- 3 tazas de puré de zapallo al horno
- Especias a gusto (sal, canela, etc.)
Para el relleno:
- 1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada
- 3 zapallitos
- 1 cebolla picada
- 1/2 ají morrón rojo picado
- 1 cucharada de queso crema
- 2 ramas de puerro picadas
- Champiñones en cuartos (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
Procedimiento
- Preparar la base:
- Procesar el puré de zapallo junto con el huevo y las especias hasta obtener una mezcla homogénea.
- Engrasar una tartera desmontable y distribuir la mezcla cubriendo el fondo y los bordes.
- Hornear a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos. Retirar y dejar enfriar.
- Hacer el relleno:
- Saltear los zapallitos, la cebolla, el morrón y el puerro (y los champiñones si se usan) hasta que estén tiernos.
- Agregar el pollo desmenuzado, el queso crema y las especias. Integrar bien y dejar enfriar.
- Armar la tarta:
- Colocar el relleno sobre la base ya horneada.
- Llevar nuevamente al horno a 180 °C por unos 20 minutos más.
- Dejar entibiar antes de desmoldar para que conserve su forma.
Tip: Podés sumar hierbas frescas como perejil o cilantro al relleno para darle un toque de frescura. También se puede preparar con pavo, atún o incluso una versión vegetariana con legumbres en lugar de carne.
