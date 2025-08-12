ESCUCHÁ RN RADIO
Tarta saludable de zapallo y pollo: una receta fácil, nutritiva y sin harinas

Una tarta sin harinas, liviana y llena de sabor: esta receta combina una base de zapallo con un relleno de pollo y vegetales, ideal para una comida nutritiva y fácil de preparar.

La tarta es uno de los platos más versátiles de la cocina, pero no siempre tiene que llevar harina en su base. Esta versión, hecha con zapallo y rellena de pollo y vegetales, es ideal para quienes buscan una opción más liviana, nutritiva y cargada de sabor. Además, es perfecta para aprovechar ingredientes que tenemos en casa y lograr una comida completa, apta para el almuerzo o la cena.

Paso a paso para preparar esta tarta sin harinas

Ingredientes

Para la base:

  • 1 huevo
  • 3 tazas de puré de zapallo al horno
  • Especias a gusto (sal, canela, etc.)

Para el relleno:

  • 1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada
  • 3 zapallitos
  • 1 cebolla picada
  • 1/2 ají morrón rojo picado
  • 1 cucharada de queso crema
  • 2 ramas de puerro picadas
  • Champiñones en cuartos (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

  1. Preparar la base:
    • Procesar el puré de zapallo junto con el huevo y las especias hasta obtener una mezcla homogénea.
    • Engrasar una tartera desmontable y distribuir la mezcla cubriendo el fondo y los bordes.
    • Hornear a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos. Retirar y dejar enfriar.
  2. Hacer el relleno:
    • Saltear los zapallitos, la cebolla, el morrón y el puerro (y los champiñones si se usan) hasta que estén tiernos.
    • Agregar el pollo desmenuzado, el queso crema y las especias. Integrar bien y dejar enfriar.
  3. Armar la tarta:
    • Colocar el relleno sobre la base ya horneada.
    • Llevar nuevamente al horno a 180 °C por unos 20 minutos más.
    • Dejar entibiar antes de desmoldar para que conserve su forma.

Tip: Podés sumar hierbas frescas como perejil o cilantro al relleno para darle un toque de frescura. También se puede preparar con pavo, atún o incluso una versión vegetariana con legumbres en lugar de carne.


