Tim Burton y Monica Bellucci se separaron después de tres años en pareja

La relación entre la actriz Monica Bellucci y el cineasta Tim Burton llegó a su fin después de tres años de relación y lo confirmaron en un comunicado de prensa. La pareja había optado por mantener su vínculo privado tras blanquear su relación en 2023.

“Con respeto y afecto”: Mónica Bellucci y Tim Burton se separaron oficialmente

«Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos», indica el comunicado que Bellucci y Burton enviaron a la agencia de noticias francesa AFP.

Al ser dos de los nombres más importantes en la industria del espectáculo, todos los focos cayeron sobre ambos cuando el romance daba sus primeros pasos allá por el 2022.

La exitosa actriz fue la encargada de entregarle a Burton un premio por su larga trayectoria en el cine en el Festival Lumière de Lyon, lo que marcaría el primero de muchos encuentros y salidas públicas por las calles de París.

En 2023, Bellucci blanqueó su romance con el director con unas dulces declaraciones sobre él ante la prensa: «Estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo amo. Es uno de esos encuentros entre dos almas que pocas veces ocurren en la vida».

Finalmente, consolidaron sus pasiones colaborando juntos en la secuela de Beetlejuice que se estrenó en el 2024.