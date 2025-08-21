Fabián Cubero acusó a Nicole Neumann de dar información falsa a la prensa: «Yo me hago cargo de mis hijas» 

Fabián Cubero volvió a referirse en duros términos al enfrentamiento judicial y mediático que mantiene con Nicole Neumann, expareja y madre de sus tres hijas.

¿Qué dijo Fabián Cubero sobre Nicole Neumann?

El exdeportista habló sin vueltas sobre el conflicto que mantiene con la modelo y dejó en claro que, más allá de los rumores que circulan, cumple cabalmente con sus responsabilidades como padre.

Entrevistado por el cronista de LAM (América), Cubero rompió el silencio luego de haber presentado a principios de este mes una denuncia contra la madre de sus hijas por incumplir un acuerdo legal.

En primer lugar, el exjugador negó haber expuesto públicamente dificultades en el vínculo de Nicole con sus hijas: «No dije nada distinto a lo que ustedes ya vienen debatiendo desde hace tiempo, no sé qué expuse, en definitiva, la prensa en general la expone».

Por otra parte, Cubero se refirió a supuestas mentiras que se dicen en los medios sobre él y dejó entrever que la responsable de filtrar esa información falsa podría ser Nicole.

«Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa, pero cuando alguien lo hace, lo único que hace la prensa es repetirla. Así siempre voy a quedar expuesto, pero yo no soy de pasar información a la prensa porque no tengo que demostrar nada a nadie», explicó el entrevistado. Y concluyó: «Me molesta que repitan información que supuestamente les pasan, pero no la chequean«.