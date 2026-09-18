Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían hecho las paces: qué pasó entre las cantantes

Después de meses de rumores, unfollows y versiones sobre una fuerte interna, Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían logrado recomponer su relación. Un inesperado gesto de la novia de Rodrigo De Paul alimentó las versiones de reconciliación.

La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes parece haber dado un giro inesperado. Después de meses marcados por rumores de enfrentamiento, movimientos en las redes sociales y declaraciones que alimentaron las especulaciones, las cantantes habrían hablado en privado y dejado atrás sus diferencias.

La novedad se conoció en las últimas horas, cuando Pilar Smith reveló en LAM (América TV) que Emilia y Duki estarían invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre. La información fue recogida este jueves por TN y Ciudad Magazine.

La presencia de la pareja llamó especialmente la atención debido a la distancia que las dos estrellas del pop argentino mantuvieron públicamente durante buena parte de 2026.

Tini Stoessel habría invitado a Emilia Mernes a su casamiento

Según contó Smith, Tini y Emilia habrían tenido una conversación privada en la que lograron acercar posiciones después de varios meses de tensión.

“Ellas hablaron y se pidieron disculpas”, aseguró la periodista en LAM. Además, sostuvo que actualmente “está todo arreglado” entre ambas artistas.

La señal más contundente sería la invitación al casamiento de Tini y Rodrigo De Paul: Emilia asistiría acompañada por Duki, quien también figuraría en la lista de invitados.

Hay, sin embargo, un detalle que todavía llama la atención en las redes sociales. De acuerdo con la información difundida en el programa, Emilia sigue a Tini y a Rodrigo De Paul en Instagram y el futbolista también sigue a la entrerriana. Tini, en cambio, todavía no habría vuelto a seguir a Emilia, aunque Smith aseguró que ese gesto sería “inminente”.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Los rumores sobre una crisis entre las cantantes explotaron públicamente en marzo, cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram. El movimiento llamó todavía más la atención porque ocurrió en medio de otros unfollows de figuras cercanas a la cantante.

A partir de allí circularon numerosas teorías sobre los motivos del distanciamiento, desde supuestas diferencias profesionales relacionadas con sus equipos de trabajo hasta problemas personales.

Sin embargo, ninguna de las dos confirmó públicamente esas explicaciones.

Tini se refirió indirectamente al tema durante un show que brindó en Tucumán a comienzos de abril. Visiblemente emocionada, aseguró que se trataba de “un tema muy delicado” y consideró injusto que públicamente se estuviera llevando la situación hacia un lugar que, según ella, no correspondía.

Emilia Mernes también rompió el silencio

Tiempo después fue Emilia quien decidió hablar. En mayo, ante una consulta de LAM, confirmó que había conversado con Tini, aunque evitó revelar qué había sucedido entre ellas.

“Se dijeron muchas mentiras”, aseguró entonces la intérprete, y explicó que no podía salir públicamente a desmentir cada una de las versiones que aparecían sobre el conflicto.

Ese dato cobra ahora una relevancia diferente: aquella conversación que Emilia confirmó meses atrás podría haber sido uno de los primeros pasos hacia el acercamiento que ahora trascendió.

La tensión pareció continuar, sin embargo, durante los meses siguientes. En julio llamó la atención que Emilia publicara “Tour_En_Vivo.mp3” sin “La_Original.mp3”, su colaboración con Tini, mientras sí incluyó otros duetos de aquella etapa. La ausencia volvió a alimentar las especulaciones entre los seguidores de ambas.

Del unfollow a una invitación de casamiento

La situación ahora parece haber cambiado. Si finalmente Emilia y Duki asisten a la boda, sería una de las señales públicas más importantes de acercamiento entre las cantantes desde que comenzó la polémica.

Hasta el momento, ni Tini ni Emilia confirmaron personalmente una reconciliación ni explicaron qué provocó su distanciamiento.

Por eso, más allá de las versiones que circularon durante los últimos meses, lo confirmado por las propias protagonistas es mucho más acotado: Tini reconoció públicamente que atravesaba una situación delicada; Emilia confirmó que habían hablado y sostuvo que se habían difundido muchas versiones falsas.

Ahora, la versión de que Emilia Mernes y Duki fueron invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelve a colocar a las dos estrellas en el centro de la escena y abre un nuevo capítulo en una relación que pasó de la amistad y las colaboraciones musicales al distanciamiento y, aparentemente, a una reconciliación