Ramos Napoli y Rafael Grossi analizaron el potencial nuclear argentino en la 70° Conferencia General del OIEA

El secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, mantuvo una reunión bilateral con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en el marco de la 70ª Conferencia General que se desarrolla en Viena.

Durante el encuentro conversaron sobre el crecimiento que atraviesa la actividad nuclear en el mundo y las oportunidades que presenta ese escenario para Argentina, a partir de las capacidades tecnológicas, industriales y profesionales desarrolladas por a lo largo de más de siete décadas.

En ese sentido, se abordó el actual panorama del sector a escala internacional, en un contexto de crecimiento de la actividad y de una mayor demanda de tecnología, servicios especializados y capacidades vinculadas al desarrollo nuclear.

«El sector nuclear hoy es una posibilidad concreta de expansión económica de la Argentina», afirmó Ramos Napoli, quien planteó la necesidad de dar una nueva escala a las capacidades desarrolladas por el país y profundizar su inserción en los mercados internacionales.

También participaron representantes de la CNEA, la ARN, Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitek, INVAP, CONUAR e IMPSA. Foto: gentileza.

El secretario señaló que el objetivo es «llevar nuestras capacidades a una nueva escala industrial, ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales y generar nuevas asociaciones e inversiones que permitan transformar nuestra trayectoria nuclear en exportaciones, divisas y empleo calificado».

También participaron del encuentro el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro; el presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Emiliano Luaces; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos; el presidente de Dioxitek, Bruno Oberlis; el gerente general de INVAP, Darío Giussi; el gerente general de CONUAR, Rodolfo Cramer; y el director comercial de IMPSA, Mario Croce.

Desde la Secretaría se indicó que la agenda impulsada se enmarca en los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, orientados a ampliar la proyección internacional del sector, abrir nuevos mercados, promover asociaciones e incorporar inversión privada para transformar las capacidades nucleares del país en resultados concretos para la Argentina.

Acerca de la Conferencia General de la OIEA

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es el principal foro mundial de cooperación en el ámbito nuclear. Fue creado en 1957 dentro del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el uso seguro y pacífico de la ciencia y la tecnología nucleares.

Su labor comprende la aplicación de salvaguardias para verificar que los materiales nucleares no sean desviados hacia fines militares, la elaboración de estándares internacionales de seguridad y la cooperación técnica con los Estados miembros. Además, impulsa el desarrollo de aplicaciones nucleares en áreas como la generación de energía, la salud, la agricultura, la industria, el ambiente y la gestión de los recursos hídricos.

Argentina es miembro fundador del Organismo y mantiene una participación histórica en sus distintas instancias técnicas, políticas y de cooperación internacional.

La Conferencia General es el máximo órgano de decisión del OIEA y reúne una vez al año, en Viena, a representantes de todos sus Estados miembros. Durante sus sesiones, las delegaciones presentan las posiciones y prioridades de sus países, analizan los principales temas de la agenda nuclear internacional y consideran el programa, el presupuesto y las orientaciones generales del Organismo.

Además, la Conferencia incluye reuniones bilaterales, actividades técnicas y encuentros entre autoridades, organismos especializados y representantes del sector nuclear. Por ese motivo, constituye uno de los principales espacios internacionales para promover la cooperación, generar asociaciones y presentar capacidades, tecnologías, proyectos y servicios.