Giro en la interna familiar de Tini Stoessel: desmintieron la fortuna de US$89 millones y revelaron qué negocia con su papá

La familia de Tini Stoessel salió al cruce de las versiones sobre el supuesto acuerdo para repartir el patrimonio de la cantante. Sus abogados negaron que estén en juego US$89 millones y aclararon que la negociación sería únicamente con Alejandro Stoessel.

La interna familiar y económica alrededor de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo. Después de que trascendiera un supuesto acuerdo para distribuir un patrimonio valuado en 89 millones de dólares entre la cantante, su padre Alejandro Stoessel, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco, los abogados de la familia salieron a desmentir parte de la información y aclararon en qué instancia se encontrarían las negociaciones.

La controversia comenzó después de que en LAM (América TV) la periodista Pilar Smith revelara detalles de una presunta auditoría realizada sobre los bienes y fondos generados durante la carrera de la artista.

Según aquella primera versión, la auditoría habría determinado una masa patrimonial de US$89 millones, correspondiente a años de actividad profesional de Tini, desde su etapa en Violetta hasta su consolidación internacional como cantante. Sin embargo, esa cifra ahora fue rechazada por el entorno familiar.

La familia de Tini Stoessel desmintió la fortuna de 89 millones de dólares

La respuesta llegó a través de Yanina Latorre, quien en SQP dio a conocer el mensaje que aseguró haber recibido de los abogados de la familia Stoessel.

Los letrados calificaron como “un disparate” las cifras difundidas y sostuvieron que los montos mencionados públicamente se encuentran muy alejados de los que realmente formarían parte de la discusión.

La aclaración coincide con lo que ya había trascendido desde el entorno de Alejandro Stoessel. Personas cercanas al productor habían cuestionado la cifra de US$89 millones y negado que ese monto representara lo generado por la artista durante los años de administración de su carrera.

De esta manera, no existe hasta el momento una confirmación independiente de que el patrimonio en discusión alcance los US$89 millones. La cifra surgió de versiones televisivas sobre una supuesta auditoría y fue posteriormente rechazada desde el entorno de la familia.

Qué pasa con el supuesto reparto entre Tini, sus padres y su hermano

Otro de los puntos desmentidos tiene que ver con la distribución del dinero.

La primera versión indicaba que Tini conservaría el 70% del patrimonio, mientras que Alejandro Stoessel recibiría un 15%, Mariana Muzlera un 10% y Francisco Stoessel el 5% restante. También se mencionaban derechos sobre el catálogo musical, regalías, propiedades y otros activos vinculados con la carrera de la cantante.

Sin embargo, según el mensaje de los abogados difundido por Latorre, no existiría una negociación para repartir el patrimonio entre los cuatro integrantes de la familia.

La conversación económica sería exclusivamente entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, quien estuvo durante años involucrado profesionalmente en la administración y representación de la carrera de su hija.

Cuánto habría ofrecido Tini Stoessel a su padre

La nueva información también aporta detalles sobre el punto en el que estaría la negociación.

Según la versión atribuida a los abogados, Tini habría ofrecido inicialmente un 25%, mientras que Alejandro Stoessel habría planteado una participación del 50%. Las conversaciones buscarían acercar posiciones y se habría mencionado un porcentaje cercano al 30%, aunque tampoco estaría cerrado.

Este punto resulta clave porque contradice la versión inicial que ubicaba al productor con apenas un 15% del supuesto patrimonio.

Además, los representantes legales negaron que exista hasta el momento un acuerdo firmado o incluso un borrador definitivo. Por el contrario, indicaron que las partes todavía estarían lejos de cerrar formalmente la negociación.

Qué originó la interna entre Tini Stoessel y su padre

Las versiones sobre diferencias entre padre e hija comenzaron a tomar fuerza después de que Alejandro Stoessel dejara de manejar profesionalmente la carrera de Tini, luego de aproximadamente 15 años acompañándola desde sus comienzos en Violetta hasta su etapa como estrella internacional.

Según informó La Nación a fines de agosto, la cantante habría avanzado con una auditoría relacionada con la administración de su carrera y con sociedades vinculadas a sus negocios. Desde entonces comenzaron a circular distintas versiones acerca del patrimonio, las empresas y el futuro control de los activos generados por la artista.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Alejandro Stoessel hablaron públicamente en primera persona sobre los detalles económicos de la negociación. Las últimas precisiones conocidas provienen de periodistas y de mensajes atribuidos a los abogados y a personas del entorno familiar.