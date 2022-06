Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, contó que pasó la noche del brutal ataque

El hijo de la reconocida modelo habló tras haber sido brutalmente golpeado en la puerta de un boliche el pasado 5 de junio.

En una charla con el ciclo Telenoche, Tiziano Gravier se refirió a lo que sucedió en la puerta de un boliche en Rosario que le generó un gran trastorno al punto que debieron intervenirlo quirúrgicamente.

El joven contó que hace poco tiempo pudo recuperar el habla siendo que sufrió una lesión en la zona de la mandíbula. “Todavía tengo cuatro tornillos por la fractura”, explicó.

“Después, era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender. Entonces, bueno, tuve que entender que esa era mi nueva realidad”, precisó Tiziano Gravier, hijo de la mega modelo argentina Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier.

Por el golpe, Tiziano debió ser operado: “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”, recordó.

