Tomás Dente se deshizo en halagos con Viviana Canosa: “Sos la verdadera feminista”

Ante la denuncia de Viviana Canosa por una presunta red de trata que involucraría a reconocidas personalidades, el conductor Tomás Dente defendió a la periodista, que fue su impulsora en los medios. Dente, además, sostuvo calificó al colectivo feminista como “pedorro” y relacionó los dichos de Pablo Duggan sobre abusos a menores con que el periodista no tendría “definida su sexualidad”.

El apoyo incondicional de Tomás Dente a Viviana Canosa

En diálogo con Canosa, Dente se deshizo en halagos para quien fue su impulsora. En principio apuntó contra el colectivo feminista: “Estaba pensando en estas nefastas feministas, en el colectivo pedorro que no estaba cuando tenía que estar. No estuvo con Loan -Peña-, con Natacha -Jaitt– y ahora no están con vos”.

“Tienen como una inclinación muy selectiva. Pero, vos hoy te transformaste en una verdadera feminista porque tuviste la flexivilidad y los huevos de ponerte en la piel de aquellas madres cuyos hijos han sido víctima de la trata infantil”, añadió al respecto.

A continuación, acusó duramente a los encargados de los medios de comunicación: “Siempre voy a bancar a una persona que teniendo todo el medio en contra, y ahora lo vamos a tener porque son todos una manga de hipócritas con doble vara, se animó a ponerse a disposición de la justicia para traer un tema tan delicado del que todos sabemos y nadie habla”.

Tras los dichos de Pablo Duggan en donde refería que si un jóven de 14 años consciente una relación con un mayor, “no es abuso”, Dente lo relacionó con que el periodista “quizás no tenga la sexualidad bien resuelta”. Es decir, vinculó un mensaje de abuso sexual, con la sexualidad de una persona.