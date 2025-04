Zulemita Menem arremetió contra Viviana Canosa por el escándalo con Lizy Tagliani: “Destruye y después se lava las manos”

En medio de la polémica desatada entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, salió a pronunciarse en redes sociales tras la retractación de Canosa, quien negó haber acusado a Tagliani de abuso de menores.

¿Qué dijo Zulemita Menem de Viviana Canosa?

Zulemita cuestionó el comportamiento de la periodista: “El modus operandi de Canosa no cambia: difama sin pudor, destruye y después ensaya una tibia retractación para lavarse las manos”. La empresaria reveló haber sido víctima de un episodio similar en el pasado: “Lo hizo conmigo cuando estaba embarazada. Sus mentiras me llevaron a una internación con riesgo de perder a mi hijo. Más tarde se disculpó en un tribunal, pero para entonces el daño ya estaba hecho”.

Zulemita cerró su mensaje con una contundente crítica: “La maldad le brota por los poros”. Sus declaraciones resonaron por la responsabilidad de los comunicadores y las consecuencias de sus dichos.

El descargo de Yanina Latorre sobre la denuncia de Viviana Canosa

“Espero que todo lo que diga sea cierto por una cuestión de ella, que lo mejor que tiene es su credibilidad como cualquier conductor o periodista que tiene un programa de televisión y más con la trayectoria que tiene Viviana, pero hasta ahora no vimos algo puntual ni algo muy contundente”, opinó la conductora de “Sálvese quien pueda”.

Hasta el lunes era de una manera todo y entre ayer y hoy se potenció demasiado, estamos ahora con una denuncia con Comodoro Py, cierto es que pruebas no tenemos, espero que tenga algún tipo de prueba, esto le caga la vida a Lizy Tagliani, ella se encuentra en un momento donde es una cagada, también Lizy fue cambiando, al principio estaba como más cauta, yo no le creí el descargo del domingo, ya el de hoy sí se lo creo, pero me parece que reaccionó un poco tarde, no sé si es porque la asesoraron o no”, continuó Yanina.

“Esto escaló mucho, ahora Viviana en el último descargo hace un rato, no sé en qué programa de televisión estuvo, medio que dice que son dos caminos distintos, no sé, acá lo único que espero es que Viviana hable y que ella muestre lo que tiene que mostrar o denunciar lo que tiene que denunciar, yo ya en este momento estoy mareada”, concluyó Latorre.