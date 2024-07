Escándalo: Pablo Duggan fue apuntado por maltrato laboral y despidieron a Anita Maccaroni, la denunciante

El conductor de C5N, Pablo Duggan, se encuentra envuelto en un terrible escándalo: la locutora Ana Maccaroni lo denunció por maltrato laboral en el espacio radial que compartían y, en las últimas horas, la profesional fue despedida por no bajar las publicaciones donde exponía al periodista.

Así fue como @anitamaccaroni mo pudo ingresar a @Radio10 después de las denuncias a @pabloduggan .. espero se solucione todo.. xq anita además de buena mina es muy profesional .. y necesita el laburo .. como todos.. pic.twitter.com/nvktMC53C4 — Capocha 📺 (@capochatv) July 17, 2024

«Por no bajar mis tuits y demandar a Pablo Duggan me acaban de echar de Radio 10» contó la locutora en su cuenta de X. Este miércoles, Maccaroni se apersonó al edificio de la transmisora, pero no pudo ingresar porque la notificaron del despido.

La fuerte denuncia de Anita Maccaroni contra Pablo Duggan

Durante la edición del martes por la noche, Anita Maccaroni contó en LAM, el programa de América, que «el coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy, porque la empresa determinó hacerme a un lado«.

«Pregunté cuál era el motivo y me dijo que no sabía, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no me dejen entrar. Pero mis abogados me dijeron que me presente igual» reveló la locutora sobre el escándalo con Pablo Duggan, por lo que esta mañana trascendieron las imágenes de ella en las puertas de Radio 10.

Al respecto, Anita Maccaroni indicó que «yo lo denuncié públicamente el año pasado, pero no judicialmente porque no estaba preparada y no sabía cómo defenderme. Me llamaron mil veces y me ofrecieron dinero para que me vaya«, relató.

«Le mandé cartas documento a Pablo Duggan, pero nunca las recibió. Yo sabía que él era maltratador, pero hay cosas que uno se banca porque necesita el trabajo. No lo entendía y pensaba que estaba jugando, pero me estaba hostigando», expresó la locutora.

El testimonio de Anita Maccaroni: «me vi afectada en mi salud»

A través de redes sociales, Ana Maccaroni volvió a acusar a Pablo Duggan de maltratador, un año después de su primera denuncia pública. Además, contó que actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, porque cayó en una depresión.

A través de su cuenta de X, la ahora exlocutora de Radio 10 publicó: «se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. Todo sigue igual. Pablo Duggan no cumplió con sus promesas. Es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento. El me decía que le había cagado la carrera, su matrimonio, sus hijos».

«Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión. Porque la manipulación existe y el maltrato también. Pablo (Duggan) hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo del 2023 y nadie más ni siquiera me preguntó cómo seguía. Caí internada una madrugada en el Finochietto», relató Anita.

Entre otras cosas, Anita Maccaroni señaló que «el 26 de octubre me tuve que correr como productora de su ciclo de TV porque me veía, no me saludaba y salía corriendo. Tuvimos dos charlas enfrente del bar que cerró el año pasado y dijo que estaba detrás para que yo me sintiese bien. Nunca más en la vida después del Finochietto se digno a preguntar cómo estaba«, contó.

Siguiendo con el hilo de su posteo en X, Maccaroni aseguró que hay otras personas también maltratadas por Pablo Duggan, pero que por el momento no se animan a contarlo por miedo a las consecuencias. «Con esto quiero decirles que no dejen de hablar porque la salud mental es primordial» concluyó.