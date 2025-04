Yanina Latorre: “Espero que Canosa tenga pruebas porque esto le caga la vida a Lizy Tagliani”

Yanina Latorre opinó sobre la fuerte denuncia que hizo Viviana Canosa, primero en su programa de televisión y luego en Comodoro Py, implicando a Lizy Tagliani en una posible red de trata.

El descargo de Yanina Latorre

“Espero que todo lo que diga sea cierto por una cuestión de ella, que lo mejor que tiene es su credibilidad como cualquier conductor o periodista que tiene un programa de televisión y más con la trayectoria que tiene Viviana, pero hasta ahora no vimos algo puntual ni algo muy contundente”, opinó la conductora de “Sálvese quien pueda”.

“Hasta el lunes era de una manera todo y entre ayer y hoy se potenció demasiado, estamos ahora con una denuncia con Comodoro Py, cierto es que pruebas no tenemos, espero que tenga algún tipo de prueba, esto le caga la vida a Lizy Tagliani, ella se encuentra en un momento donde es una cagada, también Lizy fue cambiando, al principio estaba como más cauta, yo no le creí el descargo del domingo, ya el de hoy sí se lo creo, pero me parece que reaccionó un poco tarde, no sé si es porque la asesoraron o no”, continuó Yanina.

“Esto escaló mucho, ahora Viviana en el último descargo hace un rato, no sé en qué programa de televisión estuvo, medio que dice que son dos caminos distintos, no sé, acá lo único que espero es que Viviana hable y que ella muestre lo que tiene que mostrar o denunciar lo que tiene que denunciar, yo ya en este momento estoy mareada”, concluyó Latorre.