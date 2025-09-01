Telefe confirmó quién conducirá MásterChef Celebrity y qué figura internacional se bajó del reality

La nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) está cada vez más cerca de su estreno, con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción. Este lunes, en Intrusos (América TV), revelaron algunos de los nombres que podrían sumarse al exitoso reality culinario.

Qué figuras estarán en MasterChef Celebrity 2025

A través de un enigmático, Marcela Tauro confirmó que el actor Cachete Sierra será uno de los participantes que se pondrá el delantal para demostrar sus habilidades en la cocina. “Por eso renunció al programa de streaming, lloró y todo, pero no dijo por qué”, comentó el conductor Adrián Pallares, haciendo referencia a la decisión del artista de dejar su anterior proyecto.

Tauro también mencionó que La Joaqui, quien ya firmó contrato, estaría enfrentando complicaciones debido al retraso en el inicio de las grabaciones y a sus compromisos con la música.

“Estaría Evangelina Anderson, Maxi López y Emmanuel Horvilleur”, agregó la periodista, sumando nombres de figuras que podrían captar la atención del público.

Por su parte, Karina Iavícoli adelantó que otra de las celebridades que se sumará al certamen será el Chino Leunis. Sin embargo, contó que Fer Dente decidió bajarse del proyecto.

Además, Paula Varela anunció una nueva incorporación: “Acaba de cerrar Ian Lucas, el youtuber”.

Por último, los panelistas comentaron que la producción está en negociaciones para sumar a una figura internacional de gran renombre: “Mega figura top y yo la amo, están tratando de cerrar con ella”, dijeron en referencia a Verónica Castro.

¿Cuándo arranca MasterChef Celebrity 2025?

Según reveló el periodista Juan Pablo Godino, el área de prensa de Telefe explicó que el reality «comenzará a grabarse el 30 de septiembre, un día después de la entrega de los premios Martín Fierro”.

La información llega cuando se había esparcido el rumor de que el concurso debería aguardar hasta el año que viene para ver la luz ya que la productora apuntaba a realizar una adaptación de La Voz Senior. Formato que tampoco es descartado totalmente.

Sin embargo, desde la misma fuente del canal de Martínez indicaron que “se tiene previsto que el ciclo salga al aire a mediados de octubre», con los mismos evaluadores desde hace algunos años: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.