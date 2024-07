Tras el escándalo, Ricardo Canaletti se ausentó del programa de Carmen Barbieri por un grave problema de salud: ¿Qué le pasó?

La semana pasada el periodista Ricardo Canaletti protagonizó una escandalosa pelea con Majo Martino en el programa «Mañananisima» de Carmen Barbieri, donde se desempeña como panelista. Sin embargo, el escandalo no terminó ahí y este martes el abogado tuvo un cruce con Facundo Moyano y Barbieri en pleno vivo.

La discusión desató los rumores de que Canaletti renunciaría al programa, por lo que muchos no se sorprendieron al no verlo presente en «Mañanisima» este miércoles. Barbieri reveló que el periodista no se ausentó del programa por cuestiones laborales sino por un grave problema de salud.

¿Por qué Carmen Barbieri está preocupada por la salud del panelista?

Luego de concluir el programa de «Mañanisima» de este miércoles, Carmen Barbieri decidió aclarar porque el especialista en policiales no se encontraba en el estudio.

“Tengo que decir algo. No está hoy Ricardo Canaletti porque ayer tuvo una nana chiquitita. Yo me preocupé mucho y lo llamé. Me mandó un mensaje” comenzó a aclarar Barbieri.

Luego, leyó el mensaje que envió el abogado. “Hola Carmen, estoy saliendo de La Trinidad, me van a seguir estudiando porque no salió clara la eco de vejiga y riñón» empezó a leer la exvedette. «Oriné sangre, mucha y me duele el costado derecho. Estoy tomando muchísima agua y va limpiando” concluyó el mensaje.

Sin embargo, Carmen aseguró que el jueves regresa al programa y que se encuentra bien. «Me asusté mucho. Estoy para acompañar a su mujer. Está todo bien, se está haciendo estudios y mañana estará con nosotros. Te extrañamos cabrón, volvé» expresó la conductora.