Miguel Romano apuntó contra el peinado de Susana Giménez: “No sé cómo se dejó hacer eso en el pelo”

Miguel Romano se convirtió en tendencia en redes sociales durante el debut de Susana Giménez en Telefe porque varios usuarios criticaron el pelo de la diva y pidieron por su regreso. En diálogo con Socios del Espectáculo, el peluquero dijo que la vio y que se asombró por lo mal peinada que estaba. Además, aclaró que si lo hubiesen llamado, hubiera ido encantado a ayudarla en su debut.

La crítica de Miguel Romano, histórico peluquero de Susana Giménez

“La vi, es una mujer hermosa, despampanante, pero había momentos que me dolía mucho verla. Es un chico novato el que le colocó las extensiones. No sabe cómo van los pelos”, aseguró Miguel Romano, que estuvo junto a Susana durante 51 años.

“Yo le colocaba extensiones con pelo de albina. Cuando le colocaba ya pensaba cómo hacerlo. Pero ayer no tenía ni forma, tiene pelos mezclados y no tiene movimientos. No sé cómo Susana se dejó hacer eso”, opinó.

Que vuelva Miguel Romano pic.twitter.com/joMuGyHmN9 — Eli Toro (@toropoderosa) September 23, 2024

El peluquero tenía intenciones de seguir al lado de Susana, pero ella le propuso que descansara: “Un día me dijo ‘Miguel, quiero que te vayas a descansar’… No tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No saben un carajo. Ella es una mujer muy linda y muy dulce. Me hubiera dicho que dirija un poquito a ese idiota. No me gustó nada. Era el pelo de muñeca abandonada. No sé qué le pasa a Susana, no se da cuenta”.

El estilista opinó que “primero hay que buscar calidad, estructura, vas armando una cabeza. Si me llama, lo hago con mucho cariño, no tengo ningún problema de nada. Susana tiene mucho pelo, no está calva. Creo que después de mi duelo (murió su mujer) no me quiere molestar. Osvaldo es el peluquero actual y no sabe nada. Es un sorete, es muy traidor. Si te puede dar un puñal por la espalda, te mata”.

Tras la pérdida de su esposa, Susana no lo llamó, pero le mandó un mensaje. «Nacha Guevara, Moria Casán y Marcela Tauro estuvieron a mi lado. Me quiero ir del país para olvidarme, la estoy pasando mal. Mi mujer fue un ángel”, afirmó muy conmovido.