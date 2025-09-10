Trueno confirmó su romance con la modelo española Teresa Prettel

Tras varios rumores que lo habían vinculado con su ex pareja Nicki Nicole meses atrás, Trueno volvió a mostrarse enamorado de otra mujer en redes sociales.

Aunque días atrás, el rapero se limitaba a compartir fotos en compañía de ella, pero sin mostrarla, en esta ocasión rompió con su esquema y publicó una foto únicamente de ella en sus historias de Instagram.

Quién es Teresa Prettel, la nueva novia de Trueno

La mujer en cuestión es Teresa Prettel, una modelo española que actualmente reside en Madrid.

En la imagen que compartió el rapero en sus redes, hace un paralelismo al estilo de su novia e ironiza con el suyo.

“Ella”, escribió sobre una imagen de la modelo luciendo divina y musicalizado con una canción de Nelly, “Dilemma”.

Por otra parte, sobre una foto suya con ropa deportiva y gorro piluso escribió “Yo”, musicalizando con la canción de “Los Wachiturros”.

La pareja se mostró inseparable desde que iniciaron su romance, ya que la modelo lo acompañó durante su gira por Europa. Además, aprovecharon para hacer turismo y disfrutar de días de playa en Ibiza.