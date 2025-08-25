Este lunes, el futbolista español compartió la primera foto oficial, desde sus redes sociales, junto a la cantante argentina. Mirá acá la foto y las repercusiones.

Romance confirmado: Lamine Yamal publicó su primera foto junto a Nicki Nicole

El mundo del espectáculo y del futbol se despertaron con una bomba. Hace algunas horas, Lamine Yamal, futbolista de 18 años del Barcelona y de la Selección Española, confirmó su relación con Nicki Nicole. Después de semanas de rumores, la pareja compartió su primera imagen oficial juntos.

La foto que compartió Lamine Yamal en su Instagram.

Lo hizo con una foto que publicó en una historia de Instagram. El motivo de la imagen es que la artista argentina cumplió 25 años este lunes 25 de agosto. Así también lo hizo saber con los emojis que eligió: una torta de cumpleaños y dos corazones.

Un aspecto muy importante es la decoración del lugar donde eligieron tomarse la foto: pétalos de rosas alrededor del pastel, lo mismo que un ramo a la izquierda de la cantante. También se pueden ver globos con forma de corazón, detrás del futbolista.

Romance confirmado: La respuesta de Nicki Nicole al saludo de Lamine Yamal

Esta mañana, Lamine Yamal confirmó su relación con Nicki Nicole. Lo hizo a través de sus redes sociales: compartió su primera foto juntos por el cumpleaños de la artista.

Nicki Nicole le respondió a Lamine Yamal.

Luego del saludo del futbolista, la cantante reposteó la historia en su Instagram: el detalle clave son los emojis de corazones con fuego que se pueden apreciar arriba de la imagen, declarando su amor hacia el joven español.

Nicki Nicole y Lamine Yamal disfrutan de su primera escapada romántica

La nueva pareja del momento, Lamine Yamal y Nicki Nicole, disfrutaron de una escapada romántica en Mónaco durante el fin de semana y ya se encuentra nuevamente en Barcelona para retomar los entrenamientos del futbolista en el club español.

La pareja fue vista paseando por las calles de la ciudad francesa junto al personal de seguridad del futbolista y disfrutando de los paisajes en lujosos yates.

Según las propias historias que la promesa del Barca posteó en sus redes sociales, ambos se quedaron en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, con un valor aproximado de 8.500 euros la noche.

Ayer, la pareja volvió a Barcelona en un vuelo privado y fue captada por los paparazzis que los esperaban en la salida del Aeropuerto. Por otra parte, trascendió que actualmente la rosarina se mudó temporalmente a la casa de Lamine Yamal.