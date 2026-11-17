Trueno confirmó su regreso a Buenos Aires con un gran concierto previsto para el 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena. El artista argentino, que logró consolidarse como una de las principales figuras del hip-hop en español, volverá a encontrarse con su público en un espectáculo que marcará una nueva etapa de su carrera, impulsada por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, TURR4ZO.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el show será producido por Fénix Entertainment y las entradas comenzaron a comercializarse este lunes 16 de noviembre. La presentación llegará después de un período de intensa actividad internacional, durante el cual el músico llevó su música a escenarios de Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina.

Trueno en el Movistar Arena: cuándo será el show y cómo comprar las entradas

El concierto de Trueno está programado para el domingo 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Crespo.

La preventa exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja X comenzó el lunes 16 de noviembre a las 10, con beneficios especiales para quienes utilicen los medios de pago habilitados.

Entre las promociones anunciadas se encuentran:

Tres cuotas sin interés para clientes de Tarjeta Naranja.

para clientes de Tarjeta Naranja. 15% de descuento para quienes abonen con tarjeta de débito, según las condiciones de la promoción.

para quienes abonen con tarjeta de débito, según las condiciones de la promoción. Venta general: se habilitará una vez finalizada la preventa exclusiva, a través de la página oficial del Movistar Arena.

Las entradas se comercializan mediante movistararena.com.ar, donde los interesados pueden consultar las ubicaciones disponibles, los valores y las condiciones de compra.

TURR4ZO: el nuevo álbum de Trueno que marca una etapa en su carrera

El regreso de Trueno a los escenarios porteños estará acompañado por las canciones de TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio, un trabajo que representa una nueva etapa en su evolución artística.

El disco debutó en el cuarto puesto del ranking Top Global Albums Debut de Spotify, un resultado que refleja el alcance internacional que consiguió el rapero argentino.

Con apenas 24 años, Trueno logró posicionarse como uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana latinoamericana. Su propuesta combina hip-hop, rap y diferentes influencias musicales, con letras que abordan cuestiones sociales, experiencias personales y su identidad cultural.

De La Boca al mundo: los éxitos que consolidaron la carrera de Trueno

Nacido en el barrio porteño de La Boca, Trueno construyó una carrera que comenzó en las competencias de freestyle y se expandió hacia los principales escenarios internacionales.

Entre sus canciones más populares se encuentran MAMICHULA, que supera los 700 millones de reproducciones, DANCE CRIP y REAL GANGSTA LOVE, tema que consiguió ingresar al Top 10 Global de Spotify.

Sus discos BIEN O MAL y EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE) superaron, cada uno, los mil millones de reproducciones, consolidando su presencia dentro de la industria musical.

Además, el artista sumó importantes reconocimientos internacionales. Sus canciones TRANKY FUNKY y FRESH le permitieron obtener dos Latin Grammy consecutivos.

Recientemente, también fue distinguido con el Latin Grammy a la Mejor Interpretación Urbana por Gil, su colaboración con Milo J.

Trueno y su crecimiento internacional: de Gorillaz a Jimmy Fallon

Durante los últimos años, Trueno amplió su presencia internacional con presentaciones en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y diferentes países de América Latina.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran el Fuji Rock Festival de Japón y el ciclo SummerStage de Central Park, en Nueva York.

También realizó una gira por el Reino Unido como artista invitado de Gorillaz, una de las bandas más reconocidas de la escena internacional.

Otro momento importante de su carrera fue su participación en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde llevó su música a una audiencia global.

A lo largo de su trayectoria también colaboró con artistas como J Balvin, Young Miko, Gorillaz y Cypress Hill, ampliando su presencia dentro de la escena urbana.

Con su regreso al Movistar Arena en abril de 2027, Trueno buscará reencontrarse con sus seguidores argentinos y presentar en vivo las canciones de TURR4ZO, en un espectáculo que reunirá su nueva propuesta musical con los grandes éxitos de su carrera.