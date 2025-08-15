Este jueves, Yanina Latorre contó la primicia de la separación de los cantantes. Luego, la influencer lo confirmó en una entrevista. Mirá acá lo que dijo y todos los detalles.

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah y contó cuáles fueron los motivos del alejamiento

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah. Lo hizo en una entrevista en Se fue larga, programa de streaming de Luzu: «No seguimos siendo pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos y familia». Además, la influencer indicó que ellos lo querían anunciar: «Con Mauro queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo».

Luego, contó cuáles fueron los motivos de la separación: «El amor mutó, por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos». Y aclaró cómo se sienten tras el alejamiento: «Estamos muy contentos».

Para cerrar, expresó sus sensaciones de «La frase es ‘te quiero ver feliz’. No hay más que eso. Siento que crecimos los dos mucho y estoy muy orgullosa de nosotros«.

Salieron a la luz los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron

Este jueves, Yanina Latorre confirmó en Sálvese quien pueda la separación de Lit Killah y Tuli Acosta. Majo Martino, panelista del programa, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.

Según manifestó la panelista, “él está muy dolido» porque Tuli «se mandó alguna” y él lo habría descubierto: “Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó Martino. Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.