Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah y contó cuáles fueron los motivos del alejamiento
La cantante oficializó su separación y explicó las razones del distanciamiento de la pareja. Enterate acá todo lo que dijo.
Este jueves, Yanina Latorre contó la primicia de la separación de los cantantes. Luego, la influencer lo confirmó en una entrevista. Mirá acá lo que dijo y todos los detalles.
Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah. Lo hizo en una entrevista en Se fue larga, programa de streaming de Luzu: «No seguimos siendo pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos y familia». Además, la influencer indicó que ellos lo querían anunciar: «Con Mauro queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo».
Luego, contó cuáles fueron los motivos de la separación: «El amor mutó, por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos». Y aclaró cómo se sienten tras el alejamiento: «Estamos muy contentos».
Para cerrar, expresó sus sensaciones de «La frase es ‘te quiero ver feliz’. No hay más que eso. Siento que crecimos los dos mucho y estoy muy orgullosa de nosotros«.
Salieron a la luz los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron
Este jueves, Yanina Latorre confirmó en Sálvese quien pueda la separación de Lit Killah y Tuli Acosta. Majo Martino, panelista del programa, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.
Según manifestó la panelista, “él está muy dolido» porque Tuli «se mandó alguna” y él lo habría descubierto: “Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó Martino. Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.
