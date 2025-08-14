Salieron a la luz los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron
Según información de Majo Martino, el principal motivo fue una infidelidad.
Previo a cerrar su ciclo, Yanina Latorre compartió con su audiencia una de las últimas separaciones que golpean en el ambiente musical y el mundo de las redes sociales: Tuli Acosta y Lit Killah.
Separación en el mundo de la música: Tuli Acosta y Lit Killah se distanciaron en medio de rumores de infidelidad.
Tuli Acosta y Lit Killah se distanciaron en medio de rumores de infidelidad
Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.
Según manifestó la panelista, “él está muy dolido» porque Tuli «se mandó alguna” y él lo habría descubierto.
“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó Martino.
Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.
Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.
Comentarios