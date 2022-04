Twitter anunció un plan para impedir que Elon Musk compre la compañía

La junta directiva de la red social Twitter anunció hoy un plan para impedir que el magnate empresarial Elon Musk pueda hacerse con el control de la compañía, luego de que este jueves realizara una oferta pública por US$ 43.000 millones para adquirir la totalidad de las acciones que cotizan en el mercado.

«El Plan de Derechos reducirá la probabilidad de que cualquier entidad, persona o grupo obtenga el control de Twitter a través de la acumulación de mercado abierto sin pagar a todos los accionistas una prima de control adecuada o sin dar el tiempo suficiente a la junta directiva para tomar decisiones informadas», sostuvo la empresa en un comunicado.

Esa cláusula, también conocida como «píldora envenenada» en la jerga financiera, se activará si un accionista sobrepasa el 15% de acciones de la empresa sin la autorización de la junta directiva.

En ese caso, si Musk comprara suficientes títulos para superar el 15%, todos los restantes tenedores de acciones de la plataforma podrían comprar más papeles con un descuento, lo que encarecería enormemente el precio que el empresario debería desembolsar para tomar el control total de la red social.

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board