Último adiós a Chiche Gelblung: aplausos y emoción en la despedida

Finalizó el velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió a los 82 años luego de permanecer internado en terapia intensiva por distintos problemas de salud. El cortejo fúnebre partió a las 15.15 desde la sala velatoria de AMIA, en Villa Crespo, hacia el cementerio de La Tablada, donde continuó la despedida del reconocido periodista.

Finalizó el velatorio de Chiche Gelblung

Familiares, amigos y colegas se acercaron durante la jornada para acompañar a sus seres queridos. Entre los primeros en llegar estuvo Gustavo Sofovich, quien también envió una corona en nombre suyo y de su padre.

La periodista Susana Roccasalvo recordó a Gelblung como un profesional generoso y destacó su influencia en los medios. “Con sus ideas, revolucionó la televisión”, sostuvo. También señaló que el trabajo era fundamental para él, aunque consideró que su autoexigencia terminó afectando su salud.

Mariano Iúdica, por su parte, aseguró que le debe a Gelblung “mucho, en lo profesional, económico y familiar” y lo definió como “un tipo muy generoso”. Además, destacó el apoyo que recibió del periodista durante su paso por “Polémica en el Bar”.

Graciela Alfano también participó de la despedida y resaltó la creatividad y capacidad laboral de Gelblung. “El trabajo era su propósito en la vida”, afirmó, al recordar algunos de sus momentos más emblemáticos en televisión.

El cortejo se desarrolló inicialmente en silencio y fue acompañado por aplausos de los presentes. El vehículo que trasladó los restos fue seguido por familiares y allegados, mientras Cristina Seoane, esposa del periodista, saludó a quienes se acercaron.

Gelblung había atravesado varias internaciones durante el año debido a problemas respiratorios.

Con información de NA