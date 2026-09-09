«Un animal del periodismo», así despidieron sus colegas a Chiche Gelblung: los detalles del último adiós

El periodismo argentino se despide de una de sus máximas figuras. Los restos de Samuel «Chiche» Gelblung, fallecido este miércoles a los 82 años tras complicaciones respiratorias, comenzaron a ser velados durante la mañana en medio de un profundo hermetismo y dolor por parte de su círculo íntimo.

Tras ingresar de urgencia al Sanatorio Mater Dei y ser derivado a Los Arcos, el cuerpo del icónico creador de Memoria recibe su homenaje en la Ciudad de Buenos Aires con un cronograma ajustado y reservado antes de su descanso definitivo.

El cronograma de la despedida a Chiche Gelblung

La familia difundió un escueto comunicado para organizar la ceremonia, que actualmente se encuentra en curso y a minutos de finalizar su primera etapa. El velorio comenzó a las 10:30 en las salas de la AMIA, ubicadas en Loyola 1139, en el barrio porteño de Villa Crespo.

A las 15:00 horas partirá el corte fúnebre hacia la provincia de Buenos Aires. El descanso final será en el Cementerio de La Tablada, ingresando por la calle Donovan en el sector de la parte nueva.

La conmoción y el recuerdo de los colegas de Chiche Gelblung

La noticia del fallecimiento impactó de lleno en los pasillos de los canales y las radios. Distintas figuras, competidores y excompañeros del medio volcaron su dolor en las redes sociales para homenajear su inagotable capacidad de trabajo: