«Un animal del periodismo», así despidieron sus colegas a Chiche Gelblung: los detalles del último adiós
El histórico conductor recibe su despedida en el barrio de Villa Crespo antes de su traslado al Cementerio de La Tablada. Las sentidas palabras de Jonatan Viale, Jorge Rial y el mundo del espectáculo para recordar a "un animal del periodismo".
El periodismo argentino se despide de una de sus máximas figuras. Los restos de Samuel «Chiche» Gelblung, fallecido este miércoles a los 82 años tras complicaciones respiratorias, comenzaron a ser velados durante la mañana en medio de un profundo hermetismo y dolor por parte de su círculo íntimo.
Tras ingresar de urgencia al Sanatorio Mater Dei y ser derivado a Los Arcos, el cuerpo del icónico creador de Memoria recibe su homenaje en la Ciudad de Buenos Aires con un cronograma ajustado y reservado antes de su descanso definitivo.
El cronograma de la despedida a Chiche Gelblung
La familia difundió un escueto comunicado para organizar la ceremonia, que actualmente se encuentra en curso y a minutos de finalizar su primera etapa. El velorio comenzó a las 10:30 en las salas de la AMIA, ubicadas en Loyola 1139, en el barrio porteño de Villa Crespo.
A las 15:00 horas partirá el corte fúnebre hacia la provincia de Buenos Aires. El descanso final será en el Cementerio de La Tablada, ingresando por la calle Donovan en el sector de la parte nueva.
La conmoción y el recuerdo de los colegas de Chiche Gelblung
La noticia del fallecimiento impactó de lleno en los pasillos de los canales y las radios. Distintas figuras, competidores y excompañeros del medio volcaron su dolor en las redes sociales para homenajear su inagotable capacidad de trabajo:
- Jonatan Viale: Vinculó la figura de Chiche con la de su propio padre. “Sos un animal periodístico, como él. Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión. Cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado”.
- Rodrigo Lussich: Recordó sus años de aprendizaje mutuo en la redacción. “Murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. Un número uno”.
- Jorge Rial: Lo definió como un rival tenaz y un maestro del oficio. “Fuimos compañeros en radio y competimos en televisión. Creativo, audaz e imparable. Un animal del periodismo”.
- Flor de la V: Remarcó su vigencia intacta. “Un periodista inquieto, curioso y apasionado que atravesó generaciones, formatos y épocas”.
- Luis Ventura: Destacó su obstinación por la profesión por encima de la salud. “Podía ir a trabajar en silla de ruedas, jamás dejaba su lugar”.
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