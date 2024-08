Un grupo de ambientalistas vandalizaron la casa de Messi en Ibiza

Se trata de integrantes de la agrupación Futuro Vegetal, quienes lograron ingresar a la propiedad de Lionel Messi y dejaron el siguiente mensaje: “Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police”’ (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la policía).

Según los activistas, la casa de Messi sería una construcción ilegal

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió al hecho: «Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros».

«Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todos«, insistió y agregó: “Esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago”.

De este modo, el activista considera que «son políticas al servicio de quienes más tienen y que atentan directamente contra los derechos del resto de la población».

Un hecho que permitió que el colectivo ecologista se diera a conocer

Por otra parte, este suceso lo dio a conocer el propio colectivo ecologista, que con esta acción quiere denunciar el «continuismo» del Gobierno «en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma».

En este sentido, desde Futuro Vegetal argumentaron que el informe de 2023 de Oxfam señala que «el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis».

Con información de Noticias Argentinas