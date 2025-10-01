Vero Lozano, furiosa por haber perdido el Martín Fierro con Susana Giménez

La última entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión 2025 dejó varias polémicas y una de las más comentadas fue el galardón a Susana Giménez como “Mejor conductora”, pese a que la diva hizo muy pocos programas durante 2024.

Quien no ocultó su enojo fue Verónica Lozano, que en su ciclo Cortá por Lozano cuestionó duramente a APTRA. “Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están por reunirse y decir: ‘¿Para qué votamos si después hacen lo que quieren?’”, lanzó, poniendo en duda la transparencia de la votación.

La conductora aseguró que la ceremonia dejó mal sabor en varios asistentes: “Es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”. Y fue directa con la crítica: “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”.

“Había que repartir el juego”

En diálogo con LAM, Lozano profundizó su queja. “No es que yo pensaba que tenía que ganarlo, pero me parece un exceso. Si ya le dieron uno, que repartan el juego para que la ceremonia sea más interesante. Así todos nos vamos más contentos”, explicó.

Incluso reveló que Mariana Fabbiani, su colega en la terna, le confesó que pensó que el premio iba a ser para ella. Lozano también mencionó a otras conductoras que, según su visión, merecían reconocimiento: “Si no era para mí, que se lo den a Carmen Barbieri, que trabajó muchísimo, o a Pamela (David), que se levanta todos los días temprano. Hay muchas que lo merecían”.

La conductora cerró con una frase contundente que refleja su malestar: “Siempre se reparte el juego, pero esta vez estuvo muy mal repartido y se notó mucho. Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, salvo que me garanticen que gano”.