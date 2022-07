Video: la desopilante broma con la que enloqueció a su grupo de amigos y se volvió viral

Los usuarios de la red social TikTok gustan de mirar videos cargados de humor y música, para pasar el rato con buen humor y buenas energías. Y esta vez se encontraron con una original broma entre un grupo de amigos, que enseguida se volvió viral.

La acción, que no cayó muy bien entre los involucrados pero sí en quien originó la idea, tuvo gran repercusión también en otras redes como Twitter e Instagram.

La historia fue denominada como «La joda de las llaves» y publicada por el usuario de Facu Bazán, donde contó en varios capítulos cómo se desarrolló y cómo evolucionó la comunicación en ese contexto en el grupo de WhatsApp de los amigos.

El nudo de la historia es que Facundo dejó «40 llaves tiradas por la ciudad con el número de 3 amigos pidiendo que las devuelvan». Así, las líneas de sus amigos se descontrolaron, a partir de la gran cantidad de llamadas que recibieron con la buena intención de que ellos recuperaran sus llaves.

Los integrantes del grupo «Leña sobraba» comenzaron a contar lo que les estaba pasando, y ahí descubrieron que a más de uno les estaban llegando múltiples llamadas de números desconocidos.

«La persona que esté detrás de la joda que me están haciendo desde las 8 de la mañana, le quiero decir que ya me llené las pelotas», declaró Juampa a través de un audio de WhatsApp.

La Joda de las llaves. Parte 1. pic.twitter.com/Raz6nqbgF5 — Stephen Kong. #Ucrania (@BetaKong05) July 13, 2022

Y continuó quejándose: «No paro de recibir llamados de personas que me dicen que encontraron llaves con mi número. Al parecer, la persona que está haciendo el chiste, está dejando llaves, por toda la ciudad, con mi número para que me lo devuelvan».

Como Juampa, algunos integrantes del grupo coincidieron con él y revelaron que les estaba pasando lo mismo. «Boludo, me llamaron tres veces a mí también. Debe haber sido fácil«, escribió Lautaro.

La Joda de las llaves. Parte 3. pic.twitter.com/FfgI3Ahkak — Stephen Kong. #Ucrania (@BetaKong05) July 13, 2022

A pesar del desconcierto, Lautaro y Juampa no fueron las únicas víctimas. Pero todos coincidían en que el responsable de la broma de mal gusto era el mismo: «seguro fue Facu» indicaron.

Al ver que todos señalaron a Facundo, el autor real de la broma viral, en redes reaccionaron divertidos. «No puedo más. Amo que Facu sea el primer sospechoso», escribió una usuaria, mientras que otra coincidió: «Nadie confiaba en Facu».