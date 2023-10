VIDEO | «Pollo» Cerviño rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual: «No me escapo»

A mediados del mes pasado se conoció una grave denuncia contra el locutor de radio, Alejandro «Pollo» Cerviño, en la que su expareja, Cinthia García, lo acusó de abusar sexualmente del hijo que ambos tienen en común.

Desde entonces, las apariciones en los medios del presentador fueron excepcionales, pero este martes, al ser intervenido por un móvil de América TV, decidió explayarse sobre su situación judicial y personal.

En diálogo con un reportero de A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco, Cerviño fue consultado por las graves denuncias en su contra y aseguró: «Mi prioridad es mi hijo«.

Y agregó, con respecto a su panorama judicial: «Estoy esperando mi día para declarar, es una situación muy complicada«.

El locutor, que fue responsabilizado por su expareja de abusar sexualmente de su hijo menor de edad, indicó además que «es una acusación muy fuerte«, pero consideró que «se va aclarar«. Remarcó también que «no me escapo, no me fugo«.

«Estamos con mi familia muy preocupados, luchando para que se sepa la verdad», contó «Pollo», de extensa trayectoria por el medio radial.

El enojo de «Pollo» Cerviño ante una pregunta: «No necesito ningún derecho a réplica»

«Es mi vida mi hijo, es nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestra familia y hace tres años que todo el círculo paterno ha quedado desterrado de eso», añadió, al tiempo que explicó que «de la mamá de mi hijo no hablo«.

Consultado por su relación con el pequeño, sostuvo que «a mi hijo no tengo que decirle nada frente a una cámara» y manifestó que lo que tenga que conversar con él será «en la intimidad«.

Ante la pregunta por su versión de los hechos, el presentador se mostró enojado y aseguró que «no necesito ningún derecho a réplica«, ya que mantiene «una obligación con la Justicia», precisó. Y finalizó: «Siempre estoy en paz porque sé lo que hice».