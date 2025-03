Viviana Canosa y Gordo Dan protagonizan un violento cruce en redes: «te va a salir cara»

Viviana Canosa y el militante libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como Gordo Dan, protagonizaron un fuerte cruce en las últimas horas, que incluyó amenazas de denuncias y generó gran repercusión. Qué pasó.

Viviana Canosa contra el Gordo Dan: guerra desatada en redes sociales

Todo comenzó cuando Viviana Canosa, en su programa «Viviana en Vivo» de El Trece, cuestionó la reacción del tuitero tras la noticia del grave estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la represión registrada en la última marcha de jubilados el pasado miércoles.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Gordo Dan respondió con dureza: «Che mentirosa @vivicanosaok acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo», sostuvo el tuitero libertario en su réplica.

El tuit de Gordo Dan contra Viviana Canosa.-

Acto seguido, Daniel Parisini desde su usuario Gordo Dan lanzó una advertencia: «Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta«, lo que generó críticas y repudio en redes en su contra.

Ante la ola de mensajes hostiles en su contra, el militante libertario contactó a Viviana Canosa por privado y luego expuso su mensaje en redes: «Me están amenazando de muerte por lo que hiciste. Te vas a comer una grave denuncia, nos vemos».

Viviana Canosa, lejos de amedrentarse, replicó: «Me va a encantar verte en los tribunales. Gracias por tu mensaje directo. Te espero. Abrazo«.

El ida y vuelta de Viviana Canosa y Gordo Dan en redes sociales.-

La escalada continuó con una agresiva respuesta de Dan: «Tomar cloro y chuparle la pi… a Alberto te dejó ciega«, en referencia a las polémicas declaraciones pasadas de la conductora.

