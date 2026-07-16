Caminar después de comer: cuánto tiempo alcanza para mejorar la glucosa y la digestión, según la ciencia

Como ocurre con otros hábitos saludables, la clave no está en hacerlo una vez, sino en convertirlo en una rutina diaria.

No hace falta correr ni realizar una rutina intensa de ejercicio para obtener beneficios después de comer. Cada vez más investigaciones coinciden en que una caminata tranquila, realizada poco después de una comida, puede ayudar a regular el azúcar en sangre, estimular la digestión y reducir el tiempo que permanecemos sentados, un hábito asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Los especialistas destacan que la intensidad no es lo más importante. Lo que realmente marca la diferencia es levantarse de la mesa y moverse durante algunos minutos de forma constante.

¿Cuánto tiempo hay que caminar después de comer?

Una revisión de estudios publicada en la revista Sports Medicine concluyó que entre 2 y 5 minutos de caminata suave después de las comidas ya generan una reducción significativa en los niveles de glucosa en sangre, especialmente después del almuerzo y la cena.

Cuando la caminata se extiende entre 10 y 15 minutos, los beneficios pueden ser aún mayores, ya que los músculos utilizan parte de la glucosa circulante como fuente de energía, disminuyendo los picos de azúcar que suelen producirse tras comer.

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Estos efectos resultan especialmente relevantes para personas con prediabetes, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, aunque también se observaron beneficios en adultos sanos.

Cómo ayuda a la digestión

Caminar a un ritmo tranquilo también favorece el movimiento natural del aparato digestivo.

Esto puede contribuir a que los alimentos avancen más fácilmente por el sistema digestivo y disminuir la sensación de pesadez que muchas personas experimentan después de comidas abundantes.

Los especialistas aclaran que no se trata de hacer ejercicio intenso inmediatamente después de comer. Actividades muy exigentes pueden resultar incómodas e incluso provocar molestias digestivas. En cambio, una caminata relajada suele ser suficiente para obtener beneficios.

Otros beneficios de caminar después de comer

Además del control de la glucosa y una mejor digestión, caminar unos minutos después de las comidas puede aportar otras ventajas:

Ayuda a reducir el tiempo de sedentarismo.

Favorece la salud cardiovascular.

Contribuye al control del peso cuando se convierte en un hábito.

Puede mejorar el estado de ánimo y disminuir el estrés.

Ayuda a alcanzar la recomendación semanal de actividad física.

¿Cuándo conviene salir a caminar?

Los investigadores sugieren comenzar la caminata entre los primeros 30 y 60 minutos después de terminar de comer, ya que es el período en el que suelen producirse los mayores aumentos de glucosa en sangre.

No es necesario recorrer largas distancias. Una caminata tranquila por la cuadra, el patio o incluso dentro de la casa puede ser suficiente para sumar movimiento y aprovechar estos beneficios.

Como ocurre con otros hábitos saludables, la clave no está en hacerlo una vez, sino en convertirlo en una rutina diaria.

Qué dice la evidencia científica

Una revisión publicada en Sports Medicine concluyó que las caminatas de baja intensidad realizadas durante 2 a 5 minutos después de comer reducen los niveles de glucosa e insulina en comparación con permanecer sentado. Además, la American Diabetes Association recomienda interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo con pausas activas y destaca que caminar después de las comidas es una estrategia sencilla para mejorar el control glucémico, especialmente en personas con diabetes tipo 2 o riesgo de desarrollarla.