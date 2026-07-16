Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra causó un enorme impacto, alcanzando cifras récord de audiencia televisiva. El cruce de ambas selecciones generó gran expectativa que se trasladó a los hogares y espacios públicos de todo el país, donde millones de personas siguieron el partido por televisión y plataformas digitales.

El rating de la semifinal

La industria televisiva siguió de cerca la evolución del rating, atentos a la posibilidad de que este partido superara registros anteriores. Hasta el miércoles, el encuentro con mayor audiencia de la Selección argentina había sido el enfrentamiento ante Cabo Verde que llegó a 57,9 puntos de rating total.

Los partidos frente a Suiza y Egipto también destacaron con 56,1 y poco más de 50 puntos respectivamente.

En la previa del partido, los canales líderes ya mostraban cifras inusualmente altas. Ibope relevó cifras que marcaban a las 15.47 que Telefe mantenía una medición con 30,5 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 11,0 puntos.

La atención fue en aumento a medida que se acercaba el inicio. A las 16:06, el rating se disparó: Telefe registró 39,0 puntos, TyC Sports subió a 14,6 y la TV Pública sumó 4,3 puntos.

El crecimiento no se detuvo. Mientras se desarrollaba el primer tiempo, a las 16:23, Telefe escaló a los 40,1, mientras TyC Sports marcaba 14,0 y la TV Pública 5,2. La tendencia se mantuvo estable, con Telefe marcando 39,8 puntos a las 16:32 y TyC Sports en 14,0. La TV Pública, por su parte, alcanzó los 5,2 puntos en el minuto a minuto.

El punto más alto fue en el segundo tiempo: a las 16:47, Telefe alcanzó un pico de 41,3 puntos. El interés se sostuvo durante el complemento: a las 17:08, Telefe registró 39,6 puntos y TyC Sports se ubicó en 14,7.

Hacia el final del partido, la audiencia se mantuvo en niveles elevados. A las 17:30, Telefe anotaba 39,7 puntos y TyC Sports 14,8, consolidando la preferencia de los televidentes por ambos canales.

El desenlace del encuentro con la victoria argentina por 2 a 1, llevó el rating a un nuevo pico: a las 18:04, Telefe registró 41,9 puntos, reflejando el impacto de la clasificación a la final.

Con información de Infobae