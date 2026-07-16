Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026
Hasta la previa del partido de semifinales, el encuentro con mayor audiencia de la Selección argentina había sido el enfrentamiento ante Cabo Verde
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra causó un enorme impacto, alcanzando cifras récord de audiencia televisiva. El cruce de ambas selecciones generó gran expectativa que se trasladó a los hogares y espacios públicos de todo el país, donde millones de personas siguieron el partido por televisión y plataformas digitales.
El rating de la semifinal
La industria televisiva siguió de cerca la evolución del rating, atentos a la posibilidad de que este partido superara registros anteriores. Hasta el miércoles, el encuentro con mayor audiencia de la Selección argentina había sido el enfrentamiento ante Cabo Verde que llegó a 57,9 puntos de rating total.
Los partidos frente a Suiza y Egipto también destacaron con 56,1 y poco más de 50 puntos respectivamente.
En la previa del partido, los canales líderes ya mostraban cifras inusualmente altas. Ibope relevó cifras que marcaban a las 15.47 que Telefe mantenía una medición con 30,5 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 11,0 puntos.
La atención fue en aumento a medida que se acercaba el inicio. A las 16:06, el rating se disparó: Telefe registró 39,0 puntos, TyC Sports subió a 14,6 y la TV Pública sumó 4,3 puntos.
El crecimiento no se detuvo. Mientras se desarrollaba el primer tiempo, a las 16:23, Telefe escaló a los 40,1, mientras TyC Sports marcaba 14,0 y la TV Pública 5,2. La tendencia se mantuvo estable, con Telefe marcando 39,8 puntos a las 16:32 y TyC Sports en 14,0. La TV Pública, por su parte, alcanzó los 5,2 puntos en el minuto a minuto.
El punto más alto fue en el segundo tiempo: a las 16:47, Telefe alcanzó un pico de 41,3 puntos. El interés se sostuvo durante el complemento: a las 17:08, Telefe registró 39,6 puntos y TyC Sports se ubicó en 14,7.
Hacia el final del partido, la audiencia se mantuvo en niveles elevados. A las 17:30, Telefe anotaba 39,7 puntos y TyC Sports 14,8, consolidando la preferencia de los televidentes por ambos canales.
El desenlace del encuentro con la victoria argentina por 2 a 1, llevó el rating a un nuevo pico: a las 18:04, Telefe registró 41,9 puntos, reflejando el impacto de la clasificación a la final.
Con información de Infobae
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