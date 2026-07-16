Banda cambiaria de agosto: cómo impacta la inflación en el techo del dólar que fijó el Banco Central

Dólar y peso. Tras conocerse el dato de inflación del INDEC, el Banco Central fijó el nuevo techo de la banda cambiaria para agosto en $1.879,97.

El dólar mayorista en Argentina ya tiene un nuevo techo de $1.879,97 para agosto. Tras conocerse la inflación de junio informada por el INDEC, el Banco Central (BCRA) actualizó el límite superior de la banda cambiaria; la cotización máxima que el billete podrá alcanzar antes de que la autoridad monetaria deba intervenir de forma obligatoria en el mercado financiero.

Este esquema de flotación administrada ajusta sus topes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero con un rezago técnico de dos meses. Bajo esta regla, la inflación de junio (que fue del 1,9%) es la que rige el techo cambiario de agosto, repitiendo el mecanismo por el cual el registro de abril determinó el límite de junio y el de mayo estableció el de julio.

¿A cuánto puede llegar el dólar mayorista en agosto?

Con la confirmación del número del INDEC, la autoridad monetaria recalculó los parámetros del sistema. Al aplicar el ajuste mensual sobre el límite de julio (fijado en $1.845,28), el nuevo techo de la banda cambiaria para fines de agosto será de $1.879,97. Esto representa un incremento de poco más de 34 pesos respecto al tope anterior.

Este ajuste marca una desaceleración en el ritmo de incremento de la banda, consecuencia directa de la menor inflación registrada. Como referencia, el IPC de abril había sido del 2,6%, lo que había forzado un salto superior a los 42 pesos en las actualizaciones previas.

Si la cotización mayorista superara la barrera de los $1.879,97 al cierre del mes próximo, el BCRA tendría la obligación de intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver el valor al rango oficial. Sin embargo, la distancia respecto a ese límite es muy amplia: el dólar mayorista actual tendría que subir más de 408 pesos (un 27%) para tocar ese techo.de 408 pesos (un salto aproximado del 27%) para forzar la intervención automática del Central.

Dólar blue y dólar oficial: qué pasa con las cotizaciones

Mientras las metas teóricas se reajustan, el mercado cambiario real consolida su tendencia a la baja en la city.

Dólar mayorista oficial: Cerró la última rueda a $1.471,50 , registrando una caída diaria de 10,50 pesos (-0,7%). Se trata de su valor nominal más bajo desde el pasado 23 de junio.



Cerró la última rueda a , registrando una caída diaria de 10,50 pesos (-0,7%). Se trata de su valor nominal más bajo desde el pasado 23 de junio. Dólar blue: En el circuito informal, la divisa cayó cinco pesos y se negoció a $1.520 para la venta. En lo que va de 2026 muestra un retroceso acumulado del 0,7%.



En el circuito informal, la divisa cayó cinco pesos y se negoció a para la venta. En lo que va de 2026 muestra un retroceso acumulado del 0,7%. Dólar minorista: El precio promedio al público en los bancos comerciales se ubicó en $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra. En las pizarras del Banco Nación, el billete cerró a $1.495.

Reservas y récord: cuántos dólares compró el Banco Central

La calma en las cotizaciones libres estuvo respaldada por un fuerte desempeño operativo de la autoridad monetaria. El Banco Central concretó la compra de US$ 532 millones en el segmento de contado, logrando el volumen diario de adquisición de divisas más alto bajo la presidencia de Javier Milei y el más abultado para el sistema financiero desde diciembre de 2022.

Fuentes oficiales de la entidad explicaron que este ingreso extraordinario de divisas se fundamentó en la liquidación de una importante obligación negociable de origen privado y en una mayor oferta de liquidación de exportaciones en el Mercado Libre de Cambios.

Con esta compra, el BCRA acumula la marca de 126 ruedas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones diarias y ya supera los US$ 12.260 millones adquiridos desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero de este año. Al cierre de la jornada, las reservas internacionales brutas de la entidad finalizaron en US$ 48.687 millones.