Llega a la pantalla grande la película «Maserati: The brothers«, con un elenco de renombre encabezado por Anthony Hopkins, que también contará con la actuación de Al Pacino. Ambos interpretarán a figuras clave en la historia de la legendaria familia italiana que fundó la marca de autos deportivos Maserati. Todos los detalles sobre el estreno de esta superproducción.

«Maserati: The Brothers», la película que revela la historia de la familia detrás de la icónica marca de autos deportivos

Llega a la pantalla grande la película que narra la historia de la legendaria familia italiana fundadora de una de las marcas más icónicas del automovilismo: Maserati. Una de las figuras del distinguido elenco será Al Pacino, quien dará vida al empresario Vincenzo Vaccaro, inversor y protector de los hermanos Maserati.

La película biográfica narra la vida de Alfieri, Ettore y Ernesto Maserati, fundadores de la empresa en 1914, en un garaje de Bolonia, en el centro de Italia. El tridente, emblema de la marca, replica el que adorna la Fuente de Neptuno de la ciudad.

De acuerdo con medios especializados en el tema, la producción de la película está a cargo del italiano Andrea Iervolino a través de su nueva compañía, «The Andrea Iervolino Company». Además de Al Pacino, el reparto incluye a Anthony Hopkins, Andy García, Jessica Alba, Salvatore Esposito, Michele Morrone, Gina La Piana y Tatiana Luter.

El productor Andrea Iervolino expresó su entusiasmo por la participación de Anthony Hopkins en el proyecto: “Tener a Anthony Hopkins a bordo es un sueño hecho realidad. Su capacidad incomparable para encarnar personajes complejos sin duda elevará nuestra historia, y estamos ansiosos por ver cómo aporta profundidad a su papel”, declaró Iervolino, citado por Variety.

El guion y la dirección están a cargo de Bobby Moresco, conocido por su trabajo en “Crash” y “Million Dollar Baby”, así como por dirigir la biografía de otro ícono automovilístico, “Lamborghini: El hombre detrás de la leyenda”. La película busca explorar no solo la innovación y excelencia técnica de la familia Maserati, sino también los valores de unidad, respeto mutuo y solidaridad que marcaron su legado.

«Maserati: The brothers»: Cuándo se estrena la película sobre los hermanos detrás de la icónica marca de autos

El elenco de «Maserati: Los Hermanos» reúne a figuras destacadas del cine internacional, lo que ha generado gran expectativa en torno al estreno. La película aspira a retratar la historia de una familia que, junto con marcas como Ferrari y Lamborghini, contribuyó a forjar la reputación de Italia como cuna de los automóviles deportivos de lujo.

La producción, finalizó su rodaje en el mes de junio y promete ofrecer una visión profunda sobre los desafíos, triunfos y tragedias que marcaron la vida de los hermanos Maserati y su impacto en la historia del automóvil. Según medios no oficiales, la película se estrenaría el 16 de octubre de 2025.