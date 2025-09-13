Cine y moda se reúnen para rendirle homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película del ícono de la moda

La industria del cine y el mundo de la moda se reúnen en un homenaje único que repasará vida y obra del ícono de la elegancia: Giorgio Armani. El anuncio del largometraje se dió muy cerca de la muerte del diseñador italiano, ocurrida el 4 de septiembre de 2025 en Italia, a sus 91 años. Qué se sabe.

Cine y moda se reúnen en un homenaje al hombre que supo coser su firma en la alfombra roja. La biopic de Giorgio Armani ya está en marcha. El nuevo proyecto, revelado por Vanity Fair, implica un encuentro entre dos universos que históricamente se nutrieron mutuamente, consolidando el estatus de Armani como un ícono cultural de referencia global.

La dirección y producción de este film estarán a cargo de Andrea Iervolino, reconocido por su participación en proyectos internacionales de gran envergadura. Iervolino, impulsado por un genuino deseo personal, explicó a Vanity Fair su propósito: “Como italiano, siento el deber de rendir homenaje al hombre que enalteció tanto el nombre de nuestro país”. Al tiempo que agregó: “Decidí dedicarle una película: una obra completa capaz de contar la historia del hombre más allá del icono, el Armani detrás de Armani”.

En el guion de la película participa Bobby Moresco, reputado guionista conocido por obras como Crash y actualmente involucrado en «Maserati: The Brothers», la película protagonizada por Al Pacino y Anthony Hopkins que narra la historia de una de las grandes marcas italianas de autos.

Además, Iervolino trabajó en producciones reconocidas, como Ferrari, junto a Adam Driver y Penélope Cruz, lo que aumenta las expectativas sobre la calidad final del film. El director subrayó que la película busca explorar la profundidad del hombre detrás del mito: su intención es mostrar una visión integral de la vida de Armani, incluyendo los desafíos y las emociones que marcaron su recorrido, y no limitarse únicamente a su faceta empresarial y mediática.