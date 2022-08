Wanda Nara demandará a la exempleada que la acusó de no pagarle

Después de los rumores de divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara sumó un nuevo conflicto mediático en las últimas horas a partir de la fuerte denuncia pública de su exempleada en Italia que la acusó de no pagarle desde hace dos años y medio.

La empresaria desmintió categóricamente la incriminación a través de un comunicado en el que anunció que le iniciará acciones legales para «no generar más daño y preservar la verdad».

El problema surgió a partir de unos audios que se filtraron donde la mujer revela una supuesta deuda. «Hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae. Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!'», se la escucha decir.

📺 Carmen, la empleada de Wanda, llegó a la Argentina luego del escándalo 😱



💬 "Yo no filtré los audios".



Cc #LAM @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/mD2IYwNRB3 — América TV (@AmericaTV) August 9, 2022

Después de la acusación, Wanda Nara publicó un comunicado donde dice que «nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia. Ha permanecido voluntariamente en dicho país y recibió atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también la 4 dosis de vacuna covid».

«Atento a las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información», agregó.

Es muy triste cuando a alguien que le diste tanto te traiciona. Por suerte todo ya está depositado donde tiene que estar , en la justicia (hasta el último pago). Lamento mucho las personas que hoy rodean a esta mujer con ideas y propuestas que no le van a dar nada bueno. pic.twitter.com/w0egAW4Tmj — wan (@wandaicardi27) August 9, 2022

Carmen negó haber filtrado los audios donde habla de la falta de pago. Su relación con Wanda se dio a partir de ser la empleada doméstica en la casa de campo que tiene en Italia.

La propia Nara desmintió también los rumores de divorcio con Icardi y ambos viajaron esta semana junto a sus hijas a Ibiza de vacaciones.