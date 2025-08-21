WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre 2025

Como todo los meses, WhatsApp actualiza su sistema para incorporar nuevas funciones, corregir errores y reforzar la seguridad de los usuarios. La aplicación, elegida por miles de personas alrededor del mundo dejará de funcionar en algunos modelos de celulares. Enterate acá de cuáles se trata.

WhatsApp dejará de funcionar estos celulares a partir de septiembre 2025

A partir del 1 de septiembre de 2025, miles de dispositivos en todo el mundo ya no podrán ejecutar la última versión de WhatsApp. Esto se debe a las actualizaciones mensuales que realiza la plataforma, en búsqueda de mejorar su servicio. La renovación de la app afectará a equipos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, muchos de ellos con varios años en el mercado y que ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización.

Sin embargo, no quiere decir que estos teléfonos se vayan a quedar sin WhatsApp inmediatamente, sino que no tendrán acceso a las nuevas funciones. Con el tiempo, esta falta de actualizaciones puede traer problemas adicionales, como fallos de seguridad, errores de funcionamiento y, en algunos casos, la imposibilidad de abrir la aplicación si llega a quedar obsoleta frente a las versiones más recientes.

De acuerdo con el último anuncio, estos son los modelos que dejarán de ser compatibles con la nueva actualización de WhatsApp:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend. Apple (iPhone) : iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación). Motorola : Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación). LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90. Huawei : Ascend D2.

: Ascend D2. Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

En la mayoría de los casos, se trata de equipos lanzados hace más de una década, que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes y que quedaron limitados a versiones antiguas de Android o iOS.