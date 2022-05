Trabajadores de la salud cortaron la ruta 40 en el ingreso a Bariloche

«Insumos descartables; trabajadores no«, decía uno de los tantos carteles que levantaban los trabajadores de la salud en la ruta 40, a la altura del barrio Las Chacras en Bariloche. «Antes éramos esenciales; ahora somos descartables» se leía un poco más atrás.

El corte de ruta en reclamo por los salarios que llevaron adelante médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo del hospital Ramón Carrillo comenzó a las 9 y se extendió hasta el mediodía. Cada cinco o diez minutos, cuando se formaban largas filas de vehículos, los manifestantes permitían el paso. De tanto en tanto, se escuchaban bocinazos en apoyo al reclamo.

«Estamos acá en rechazo al aumento mentiroso que nos dio el gobierno. Disfrazó los números porque son sumas escalonadas. Ahora, del 14% de aumento, solo el 2% pasa al básico«, recalcó Alicia Santibañez, delegada de Asspur.

Los trabajadores de la salud cortaron la ruta 40 esta mañana. Foto: Chino Leiva

Respecto al aumento del 32% que fue aceptado por ATE, la dirigente barilochense señaló que «hay un quiebre total y no nos sentimos representados por ese gremio. La gobernadora no nos quiere reconocer, pero hoy Asspur debería estar sentada en la mesa de la Función Pública. Estamos avalados por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) que tiene personería jurídica».

Santibañez destacó que los cortes de ruta se llevan adelante en diversas ciudades de Río Negro. Mencionó que «hay un compromiso del ministro de Salud para recibirnos, pero hasta acá, no hay fecha«.

Anabel, una pediatra del hospital fue contundente: «Estamos acá porque los aumentos de sueldos están muy por debajo del índice de inflación. El año pasado no llegamos ni a la mitad de la inflación. Estamos presos de las guardias; de otra forma, es imposible llegar a fin de mes. Y más allá de eso, en el hospital las guardias están muy por debajo de las clínicas privadas y ni hablar con el resto del país».

Sandra, una agente sanitaria, consideró «decepcionante» el acuerdo de aumento salarial del 32%. «Lo dan en cómodas cuotas y no se ve reflejado en el sueldo. Resulta que en pandemia, éramos esenciales y ahora estamos invisibles ante la comunidad. Paramos y la gente se molesta pero no lo hacemos de vagos. Los sueldos no son acordes a lo que hacemos. Mucha gente paga alquiler, hay madres solteras», manifestó.

Giselle, una médica generalista, reconoció que participa del reclamo desde hace dos años «por la cuestión salarial, por el 82% móvil, por los bonos que nos tiran como si fuera un regalo y por la precarización». «El 32% lo negoció ATE con el gobierno. Siempre cierra porque negocian antes«, aseguró.

