Repercusión en las campañas tras la visita de Macri en Neuquén

La visita del presidente Mauricio Macri a Neuquén dejó algunos coletazos políticos en los partidos que le disputarán las elecciones el 27 de octubre. El más fuerte lo recibió, y devolvió con creces, el senador Guillermo Pereyra (MPN), quien dijo considerar como un “halago” la crítica que le dedicó el mandatario nacional por su decisión de apoyar la fórmula de Alberto Fernández.

“Él quiso decir que estuve con él y ahora no estoy. Yo nunca he estado con él”, aseguró el dirigente petrolero en declaraciones radiales en donde repasó algunos proyectos de ley que rechazó pese a la presión del oficialismo.

“Él personalmente me pidió que lo acompañara con el voto en la reforma jubilatoria y le dije que no podía porque eso destruía el salario de los jubilados. Se enojó mucho y después me llamaron los ministros nacionales, pero así fue como les voté en contra”, recordó.

El presidente se refirió el martes al senador y candidato a la reelección como parte del “panquequismo nacional” por “decidir hacer una cosa un día, decidir hacer otra cosa otro día”. Fue en relación a su respaldo a la fórmula de Fernández para la elección del 27.

“No entendí qué quiso decir y, si es una crítica velada hacia mí, está bueno. Creo que se equivocó, y se equivocó también en su discurso cuando dijo que la que más sufre es la clase media. No es la clase media, son aquellos que no tienen qué comer, esos son los que más sufren”, dijo el senador. “Podemos tener una linda charla con el presidente cuando pueda decir que se equivocó”, planteó.

El dirigente dijo que el viernes viajará a Buenos Aires para reunirse con los equipos técnicos de Alberto Fernández para pedir precisiones sobre su proyecto para Vaca Muerta.

En el Frente de Todos local, la campaña sigue con recorridas en la provincia y la visita de figuras del armado nacional como el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien llegará el viernes a la capital, y del diputado Daniel Arroyo, quien se perfila a conducir el ministerio de Desarrollo Social si Fernández resulta electo presidente.

“El presidente está haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo en cuanto a la puesta en escena, pero le sigue faltando el mensaje”, evaluó el diputado nacional Darío Martínez. Señaló que en su discurso “no supo explicar cómo se va a lograr el alivio que promete” aunque advirtió que no debe subestimarse la movilización ni la representación que aún tiene el mandatario en la región.

La alianza kirchnerista es la que se mueve con mayor comodidad en la campaña, pues casi tiene asegurado su primer puesto y la obtención de dos bancas de senadores y, al menos, una de diputado. Martínez reconoció que aspirar a dos bancas en la Cámara Baja “es muy difícil”, pero que “ahí es donde está puesta la vara”.

Para que ello ocurra, los votos obtenidos por el Frente de Todos deberían duplicar a los de quien resulte en segundo lugar, sea Juntos por el Cambio o el Movimiento Popular Neuquino.