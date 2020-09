Respuesta a la directora del hospital

Con el fin de informar y pedir que se respete el duelo de la familia de Adrián Pérez, nos vemos obligados a contar lo sucedido el 30 de agosto. Familiares lo encontraron sin vida en su domicilio, llamaron a la ambulancia y constataron el deceso. Adrián no se había aislado, tenía que viajar el lunes para hacer un trámite y estaba esperando asistir al hospital para hacer el control médico que exigen para salir de la localidad (hay papeles que lo constatan). ¿No es esto un indicador de una persona que tiene proyectos inmediatos porque se siente bien?

Demasiado dolor es perder a un ser querido y encima tener a la familia en un ir y venir de dichos, informándole que el cuerpo iba a quedar en la morgue y luego que no, que podía ir a capilla; y finalmente, que debía ir derecho a tierra, todo en cuestión de minutos.

El entierro se realizó sin autopsia previa, incluso cuando hay un artículo que la ordena en caso de muerte súbita, muerte sin tratamiento médico reciente o natural con tratamiento médico pero ocurrida en circunstancias sospechosas, y siendo que la muerte del fallecido fue dada inicialmente como un paro o posible infarto, y la familia coincide en que pudo haber sido un derrame producto de un infarto o ACV, ya que Adrián no tenía síntomas de covid-19.

¿No se vulneraron derechos?, ¿no hubo un mal manejo por parte del personal de salud como de la autoridad?, ¿por qué no se averigua? ¿por qué si “sospechaban” de covid pidieron a un par de familiares que están en cuarentena que movieran el cuerpo? Exigimos respeto por parte de las autoridades, o actuaremos con todo el peso de la ley. En especial pedimos que la directora del hospital se retracte por sus dichos, porque no es cierto que se aisló en su domicilio y decidió no consultar al sistema de salud. De más está decir que su vida es una muestra fiel de responsabilidad, basta con leer los comentarios de toda la gente que se ha manifestado en las redes para saber la clase de persona que fue. ¿Es posible que una vida basada en valores se manche por los dichos de alguien que habla sin saber?

Pedimos por favor respeto, que no hablen sin estar informados. Atrás hay una familia pasando por un duelo.

Fabiana Lorena Pérez

DNI 25.224.977

Gonzalo Fernández Pérez

DNI 41.051.368



San Antonio Oeste