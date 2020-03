Coronavirus: rige la prohibición de circular en Neuquén

Durante todos los domingos no se podrá circular en Neuquén. Foto archivo.

Desde las primeras horas de este domingo, y a partir de hoy de todos los domingos, rige la prohibición de circular en todo el territorio de la provincia de Neuquén, según decretó el viernes el gobernador Omar Gutiérrez. En este marco, el acceso de camiones desde pasos fronterizos a la provincia quedó restringido al horario de 19:30 a 5. En Zapala y Rincón impiden el ingreso de no residentes. También lo hicieron Mariano Moreno, Bajada del Agrio, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.



El cierre comercial total decretado derivó ayer en largas colas de compradores en las veredas de los hipermercados, verdulerías y carnicerías. Las calles dejaron de estar desoladas, como ocurrió en los días hábiles previos.

Las verdulerías en los barrios, que se aprovisionan en el Mercado de Concentración de Neuquén, informaron a sus compradores que no abrirán el domingo ni habrá reposición de alimentos frescos hasta el martes.

Según se les informó a los verduleros, el Mercado de Concentración no abrirá el lunes y esto fue interpretado como una suba de precios. Al igual que los otros rubros, el Concentrador debe adecuarse a los decretos 390 y 412 , con atención de 9 a 19.

Habitualmente el Concentrador no abre los lunes y con la prohibición de circulación del domingo, son dos días sin abastecimiento para las verdulerías “de cercanía”.

Los negocios con sistemas de Pago Fácil o Rapipago estaban cerrados obligatoriamente. Los pagos de servicios -aunque rige la suspensión de cortes por acumulación de boletas- fueron recurrentes en los supermercados.

El decreto que prohibió la circulación en la provincia de Neuquén para el domingo recordó que el resto de los días de la semana, los comercios vinculados al rubro alimento sólo pueden abrir sus puertas entre las 9 y las 19.

El municipio concentrará el lunes en la zona oeste el operativo de tránsito, comercio y defensa civil municipal para restringir al mínimo la circulación de personas.

Se trata del área más poblada de la ciudad, con una urbanización mayor en espacios menos reducidos que en el área centro, en Río Grande, Valentina o Confluencia.

El operativo municipal incluirá el acarreo de los vehículos de los infractores en el caso de que no puedan justificar por qué circulan durante el aislamiento preventivo y obligatorio, declarado por la pandemia.

Desde comercio, se recordó que no se permitirá la apertura de los locales por fuera del horario obligatorio y que se procederá a la clausura, no sólo por la extensión del horario comercial sino en el caso de aquellos rubros que no están considerados esenciales.