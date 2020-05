Río Negro abre y Neuquén cierra: cayó un 70% el tránsito en los puentes

La relación entre los gobiernos de Río Negro y Neuquén sigue sin fisuras. Incluso hasta ayer estaba confirmado un encuentro entre Arabela Carreras y Omar Gutiérrez para esta semana. Sin embargo, en los pasillos y en las lecturas entre líneas se pueden ver algunos puntos disonantes que se profundizaron con la inclusión, por parte de la administración neuquina, de la cuarentena obligatoria para quienes procedan de tierras rionegrinas.

En la práctica lo que se observa es que, acordado o no, Río Negro habilita actividades de apertura y en Neuquén siguen su propio pulso con un sistema gradual pero reforzando cada vez más los pasos interprovinciales.

Eso demuestran los números. Ayer entre las 6 y las 9 cruzaron de Cipolletti a Neuquén 1495 vehículos cuando antes de la pandemia lo hacían 4.700. Incluso llegaron a ser solo 1.016. El aumento de los controles interprovinciales fue informado por ambos gobiernos como una medida conjunta, pero que parece más ajustada a la realidad neuquina que a la de su vecina.

Pero los problemas de Río Negro, que ayer volvió a sumar varios casos confirmados más, se extienden más allá de la frontera neuquina. También hay restricciones por parte de Chubut y La Pampa.

La administración Carreras relativiza oficialmente los obstáculos planteados por sus gobiernos vecinos y, en todo caso, asegura que trabaja en consensuar criterios.

En números 1495 vehículos cruzaron ayer entre las 6 y las 9 de Cipolletti a Neuquén. Antes de la pandemia lo hacían casi 5.000.

El domingo, Carreras y su par neuquino Gutiérrez analizaron “la evolución de la situación epidemiológica en las áreas de alta integración demográfica, social y económica de ambas provincias”, según se difundió desde Viedma. Acordaron “extender territorialmente el esquema de vigilancia epidemiológica y profundizar las actividades de control de vehículos y transporte en los puentes interprovinciales, sumando espacios de atención de salud en las cabeceras”. Evaluaron -agrega el parte oficial- “positivamente el trabajo de articulación sanitaria”.

Aún en estas coincidencias, el criterio sanitario incorporado por Neuquén inquieta a los funcionarios rionegrinos.

Una fuente gubernamental rionegrina explicó que, aún cuando Nación tiene reconocidas solamente regiones de Río Negro con circulación viral, Neuquén argumenta que hay otras en esa situación entonces ubica sanitariamente a toda la provincia en esa condición y, por eso, impone la cuarentena para aquellos de la provincia que lleguen para quedarse. Aún así, hay expectativa en el gobierno de Carreras que esa situación se modifique.

Diputados neuquinos acuerdan con Gutiérrez

Los diputados neuquinos se muestran favorables a intensificar las medidas adoptadas por el gobierno. Resaltan que incluir a Río Negro entre las provincias en las que se requiere cuarentena obligatoria no es una medida discriminatoria, sino que es una estrategia más para prevenir contagios.

Raúl Muñoz (Democracia Cristiana) planteó: “Creo que le gobernador (Omar Gutiérrez) está aplicando medidas que son beneficiosas para la prevención en Neuquén. Creo que es una medida más porque estamos viendo preocupados la propagación en ciertas localidades de Río Negro”.

Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) señaló que “es una decisión razonable, Río Negro ha tenido los inconvenientes que son de público conocimiento y la definición de tránsito comunitario del virus, por lo que me parece que es una medida razonable de parte del gobierno de Neuquén, en todo caso mi duda es acerca de la implementación”.

Andrés Peressini (Siempre) acordó en la necesidad de un tránsito mínimo interprovincial. “Veo bien los controles con sentido más estrictos respecto a la provincia de Río Negro porque se están viviendo dos realidades distintas”. “Veo bien un endurecimiento en el control del tránsito vehicular y de personas y que solo se permita lo necesario, para que a su vez pueda aislarse Río Negro y lograr el achatamiento de la curva”, agregó el diputado.

Lucas Castelli (Juntos por el Cambio) en cambio señaló que la medida no tiene un objetivo claro y resaltó la necesidad de realizar testeos masivos. “Soy un defensor de la cuarentena y creo que es la mejor medida para podernos cuidar y que no colapse el sistema de salud, ahora bien poner en cuarentena a una provincia vecina cuando tenemos una circulación diaria, no logro entender el objetivo. Nosotros convivimos con Cipolletti, que es una localidad de la provincia vecina, a diario mucha gente trabaja acá y viceversa y por eso la circulación que tenemos en el puente carretero”, dijo el diputado. Y subrayó: “Yo creo que hay que hacer más énfasis y trabajar mucho más fuerte en lo que es el testeo masivo”.

Legisladores cipoleños piden explicaciones

Esta inclusión neuquina a Río Negro entre las provincias con cuarentena obligatoria sorprendió a los legisladores cipoleños, que reclamaron un trabajo en conjunto entre los gobiernos provinciales.

Desde el Frente de Todos, Marcelo Mango dijo que le “llamó la atención que no se fundamente el motivo del este cambio epidemiológico que hizo Neuquén. Por qué se toma ahora cuando en los casos de Cipolletti y Bariloche vienen disminuyendo y no hace 15 días cuando la curva iba en ascenso. Tiene que haber un trabajo en conjunto”, indicó.

La diputada nacional, también del FdT, Graciela Landriscini indicó que "lo deseable es que haya medidas en el mismo sentido entre las localidades y si no es así es porque faltó articulación y hay distintas realidades entre las provincias. El ministerio de salud de Río Negro debería explicar las razones, porque esta situación genera incertidumbre a la población".

Por su parte, el oficialista Sebastián Caldiero insistió en la necesidad de un trabajo en conjunto, pero destacó que la medida no afecta a los ciudadanos rionegrinos. “En principio es para ciudadanos neuquinos, gente con domicilio en Neuquén, entonces no debería afectar a ciudadanos rionegrinos. Obviamente responde a la califican sanitaria que tiene Río Negro y desde ese punto de vista es lógico”. Admitió que si es “un antecedente a considerar, porque lo que tenemos que proteger que es que no se corte la circulación interprovincial, porque somos una única región, íntimamente vinculados”.

En cambio, Lucas Pica, también de JSRN, enfatizó que no comparte la medida porque “no se sostiene desde el punto de vista sanitario porque Cipolletti ha logrado aplanar la curva a partir de fuertes medidas que tomó el gobierno y el municipio”. Ambos legisladores depositaron muchas expectativas en la reunión que próximamente tendrán ambos gobernadores.

Chubut corta y La Pampa mantiene el bloqueo

El gobierno rionegrino mantenía ayer gestiones con su par chubutense frente al corte en el cruce de la Comarca Andina, procurando acordar una nómina de vecinos exceptuados que puedan transitar en ese límite.

Desde el fin de semana, el tránsito en la ruta provincial 16, entre El Bolsón y Lago Puelo, se cortó por decisión chubutense, originando la crítica reacción del intendente Bruno Pogliano. Ya hay contactos entre ambas provincias para flexibilizar el paso, a partir de una lista de exceptuados por trabajo o por urgencias.

Por su parte, el municipio de 25 de Mayo, con apoyo del gobierno de La Pampa, mantiene el bloqueo en el Puente Dique sin dejar circular a ciudadanos de Catriel. Sólo se dejan pasar solo excepciones y urgencias, explican en el gobierno comunal pampeano.

En abril, Abel Abeldaño descartó contactos con su par de Catriel Viviana Germinar. “Yo me preocupo por los vecinos de 25 de Mayo”, dijo en ese momento. Desde el municipio catrielense evitaron dar opiniones sobre el conflicto. Fuentes consultadas, sostiene que la medida tiene un trasfondo político y económico vinculado al sector petrolero.

Es que la medida se extendió a toda actividad, incluso la hidrocarburífero que es, desde el comienzo de la cuarentena, una actividad exceptuada. Ningún trabajador con domicilio en Catriel podía atravesar el puente que separa Río Negro de La Pampa, a 8 kilómetros del ingreso a 25 de Mayo. Luego de varios reclamos y la intervención del gobierno provincial, se acordó el permiso para los petroleros. En tanto, el bloqueo se mantiene para los ciudadanos comunes.