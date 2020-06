Río Negro: ATE llama a protestar y UPCN dice que lo escuchan

ATE anunció una “jornada de repudio para el jueves” por el desdoblamiento de la cancelación de los aguinaldos en Río Negro mientras que UPCN ponderó que se priorizó a los estatales que prestaron “servicios en la pandemia”, entendiendo que se escuchó su pedido.

Esta mañana, el gobierno provincial anunció el pago del SAC durante julio -aún sin fecha- para los agentes de Salud, polícías y penitenciarios, fijando si un desdoblamiento en el resto de los estatales cuando sus aguinaldos superen los 30 mil pesos.

Las conducciones de ATE y de UPCN reaccionaron posteriormente. La primera organización, que conduce Rodrigo Vicente, entendió que la gobernadora Arabela Carreras “decidió abandonar la política de recuperación de derechos y destruyó de un plumazo el proceso de reconocimiento a la labor y servicio que prestan los empleados públicos”.

Anticipó que hará “una jornada de repudio para este jueves” y, además, recordó que los funcionarios cobrarán “en octubre en una sola cuota”, considerando “inmoral de haber incrementado sus haberes frente al padecimiento de un grueso sector de la sociedad”.

Vicente afirmó que “ni bien asumió, este Gobierno se aumentó un equivalente a varios aguinaldos y se compró lujosos teléfonos de 200 mil pesos, mientras comenzaba a detener el proceso de recuperación de derechos para empleados públicos. Carreras -agregó- adopta los peores ejemplos del gobierno nacional. Supuestamente, el partido provincial iba a defender a los rionegrinos, cosa que no está ocurriendo, sobre todo con los que asumieron tareas monumentales durante la pandemia”, agregó.

Por lo contrario, UPCN midió su rechazo en un comunicado titulado “el gobierno no responde, pero parece que escucha”. Consideró que la cancelación del SAC se cumple como pedía esa organización que encabezada por Juan Carlos Scalesi, en referencia a “priorizar los trabajadores que estuvieron prestando servicios al frente de la pandemia y exponiéndose”, con “bajos salarios que hoy tiene la Administración Pública provincial y que son consecuencia de la sociedad Weretilneck / Ate, desde 2018”.

Manifestó que “la paz social no se quiebra por un desdoblamiento del aguinaldo sino cuando se persiste en aplicar políticas que fomentan la desigualdad”. Alude que “las amenazas” del “gremio amigo del ex gobernador Weretilneck no persiguen otro objetivo que atacar a la gobernadora Carreras, siendo fieles a su patrón, a quien -se percibe- siguen respondiendo en esta campaña recientemente lanzada de ataque a Carreras y de acercamiento, cual pollitos, a los ‘leales’ a Alberto, como el ministro Buteler”.