Río Negro junta dólares para pagar los intereses del Plan Castello

Este viernes el gobierno rionegrino debe pagar la primera cuota de los intereses de la reprogramación del Plan Castello que pactó el año pasado con los tenedores de esos bonos, luego de un default que duró meses. En el ministerio de Economía llevan bastante tiempo reuniendo los dólares (son más de 6 millones) para cumplir con esta primera entrega del “roll over”, pero el Banco Central aún no le pone la firma al envío de las divisas a Nueva York.

En dos meses deberá además afrontar los vencimientos de los 800 millones de pesos de intereses de las Letras del Tesoro que emitió el Estado, pero en este caso el acreedor es casi el mismo: el fondo fiduciario del Plan Castello, que compró los papeles de deuda para financiar gastos corrientes.

La deuda pública en dólares y bajo ley extranjera es uno de los asuntos más complejos de los gobiernos que asumieron en 2019; no sólo de la Nación sino de la inmensa mayoría de las provincias. El gobierno de Mauricio Macri emitió deuda para financiarse y para aumentar la oferta de dólares y aliviar la presión sobre el tipo de cambio (e instó a las provincias a hacerlo) y antes de terminar el mandato declaró el default.

Río Negro no pagó la primera cuota de intereses del año pasado, que era de 11.600.000 dólares, y también entró en cesación de pagos. Renegoció con los tenedores de los papeles y logró extender los plazos, además de unos meses de gracia para los primeros desembolsos.

El vencimiento del primero de los plazos opera este viernes. Son 6.384.248,42 dólares que, con la cotización oficial, equivalen a más de 600.000.000 de pesos, que es lo que el Estado recauda cada trimestre en concepto del impuesto Inmobiliario.

Todo listo

El secretario de Financiamiento y Deuda Pública, Adrián Chebeir, le dijo ayer a RÍO NEGRO que la primera cuota de los intereses se pagará en tiempo y forma. De hecho, una semana antes se lo comunicaron a la Bolsa de Valores de Buenos Aires.

El asfalto en el circuito a Mallín Ahogado, en El Bolsón, es una de las obras en ejecución del Plan Castello. Foto: Archivo

El funcionario dijo que los dólares ya están en la Tesorería de la provincia, previsionados durante varios meses. El depósito debe hacerse en el US Bank National Association de Nueva York, lo que supone sacar divisas del país, un giro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) autoriza recién dos días antes de la operación, es decir hoy.

El pago de este viernes corresponde a los intereses de este año, que se ajustan a una tasa del 2,71% anual. En el año dos de la refinanciación, la tasa será de 4,875%; en 2023 de 6,625%; y desde entonces del 6,873%.

Hasta marzo del año que viene no habrá vencimiento de intereses y el capital, es decir los 300.000.000 de dólares de la emisión, tendrán que comenzar a pagarse en 2024.

Mientras tanto, el plan de obras a financiarse con este dinero tiene un nivel de avance dispar. No hay precisiones porque el gobierno no las ha entregado a la comisión legislativa de seguimiento y en el ministerio de Economía se excusaron de darlas porque no es materia de su competencia.

Hay algunas, como la nueva estación transformadora de Cipolletti, que están terminadas y en funcionamiento, y otras, como el Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche, uno de los emprendimientos más ambiciosos del plan, que tienen un gran grado de avance.

Noviembre

El gobierno decidió financiarse mediante la emisión, por una ventanilla, de Letras del Tesoro, y su suscripción mediante la caja de los dólares del Plan Castello, por otra ventanilla.

El polo de Bariloche, en pleno trabajo. Foto: Marcelo Martínez

No es que las Letras no rindan ganancia. De hecho, la Tesorería debe pagar en noviembre 800.000.000 de pesos de intereses, que los cobrarán el fondo fiduciario del Castello.

Pero en mayo de 2022 hay que devolver el capital de esas Letras. Son 2.900 millones de pesos, la mitad de lo que le cuesta al Estado pagar los sueldos cada mes.

Las posibilidades de que la provincia pague esa deuda son hoy casi ínfimas. Lo más probable es que patee hacia adelante y gane tiempo, en un “rolleo” sin final a la vista.

Las retenciones a los municipios

Parte de la emisión de bonos en dólares fue a parar a los municipios: algo como aporte en obras y otro tanto como préstamos, con condiciones que también debieron ser renegociadas cuando la provincia hizo el “roll over” de los papeles del Plan_Castello.

La provincia cobra las cuotas de la devolución con descuentos a la coparticipación a los municipios.

En la primera mitad de este año esas retenciones equivalieron a 37.800.000 pesos.

Según el último informe del Plan Castello elaborado por el ministerio de Economía, las inversiones del fondo fiduciario le representaron 1.100 millones de ingresos y el pago de las certificaciones de obras significaron erogaciones por 1.600 millones de pesos.

Las comisiones que cobran los agentes financieros que participan, entre ellos el Banco Patagonia, significaron en los primeros seis meses del año más de 7 millones de pesos.

Las inversiones son esencialmente suscripciones a los bonos GD 30 del Estado nacional, que es uno de los que se utilizan para las operaciones de compra y venta de dólares mediante el mecanismo de “contado con liquidación” (“contado con liqui” en la jerga bursátil).

Hay una comisión legislativa de seguimiento del manejo de este programa de endeudamiento y obras, pero, a pesar de que la oposición lo pide, no tiene gran funcionamiento en la Legislatura.

No se sabe en qué etapa está cada obra, más allá de las inauguraciones oficiales, como el tramo de la ruta provincial 2 que conecta en Valle Medio con la costa atlántica u otras que tienen gran exposición, como la pavimentación del circuito Mallín Ahogado, en El Bolsón, que es un emprendimiento clave para la cordillera.