Roca: trabajadores del Obrador Municipal amenazan con retención de servicio

Los trabajadores del Obrador Municipal de Roca se declaración en estado de asamblea permanente ante la falta de respuesta a los numerosos problemas de funcionamiento que presenta el sector. Denuncian que no reciben las partidas para el mantenimiento de las maquinarias y que el 50% de los vehículos no funciona. Evalúan medidas más duras para la semana que viene.

Los obreros municipales resaltaron que se trata de un problema que data de hace ya mucho tiempo y que se bien han advertido en reiteradas oportunidades cada una de las deficiencias con la que deben trabajar, aseguraron que aún no recibieron respuesta.

"Mandamos varias notas al responsable del Obrador pero no se hace cargo, nos dice que no le corresponde a él y se pasan la culpa de uno a otros. Pero la realidad es que lo trabajadores no solo trabajan en condiciones muy inseguras sino que también deben duplicar esfuerzos para garantizar los servicio públicos con las pocas herramientas que funcionan", comentó Eduardo Jara, delegado de los trabajadores.

Señalaron que de los 13 vehículos destinados a la recolección de residuos solo funciona la mitad, motivo por el cual un mismo camión debe hacer doble turno. Pero este no es el único problema que denunciaron, también aseguraron que el sector del lavadero está afectado porque la hidrolavadora se rompió hace un tiempo y aún no fue reparada.

"Ya agotamos todas las instancia y si no recibimos una respuesta en los próximos días, el lunes vamos se vamos a realizar una retención del servicio. No queremos perjudicar a nadie, pero no podemos seguir con esta situación, porque después nos tildan de vagos pero los trabajadores no tienen maquinarias ni insumos para trabajar", advirtió el delegado.