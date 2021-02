Rojo: "Me llamaron de todos lados pero le había dado mi palabra a Román"

Marcos Rojo ya selló su vínculo con Boca Juniors y el club lo presentó oficialmente en la Bombonera. El defensor contó cómo se dieron las negociaciones y porqué eligió al Xeneize.

"Hubo llamados, pero ya venía hablando con Román durante la pandemia. Ya desde el año pasado hablábamos y en diciembre me volvió a insistir, me llamó y me dijo que creía que era el momento. El contacto siempre estuvo y supe del esfuerzo que estaban haciendo", expresó el zaguero.

Marcos se puso la de Boca...💙💛💙

¡Muchos éxitos! pic.twitter.com/2vSbTH3oKa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 2, 2021

"Me han llamado de todos lados. No solo de River o de Estudiantes. Yo tenía en la cabeza que quería jugar acá. Le di mi palabra desde hace un tiempo. Hablé con Verón y le expliqué. Soy agradecido a la gente de Estudiantes, al club y a todos los hinchas, pero hoy me toca defender esta camiseta", agregó al respecto.

Además, Rojo consideró a Boca como "uno de los equipos más grandes del mundo, acá en la Argentina es el más grande".

También reveló que el entrenador, Miguel Ángel Russo, ya le adelantó en qué lugar de la cancha lo quiere. "Hablamos de fútbol, de lo que pretendía de mí en el equipo y me dijo que me va a utilizar de central. Puedo jugar de lateral, pero me dijo que me va a utilizar ahí", contó.

Rojo tenía contrato hasta junio con el Manchester United pero logró desvincularse antes de tiempo y cerrar su llegada al Xeneize por dos años con opción de uno más.