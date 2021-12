Rossi, el héroe de Boca: «Nos merecíamos una alegría como esta»

Agustín Rossi volvió a ser determinante en una tanda de penales y fue, sin dudas, una de las figuras de la final y de todo el campeonato en Copa Argentina.

El arquero le tapó el segundo tiro a Fértoli y brilló una vez más como también lo hizo en las dos eliminaciones a River de este año.

“Nos merecíamos una alegría como esta, este grupo merecía terminar campeón el año, igual que como lo arrancamos”, destacó el “1” haciendo mención a la conquista de la Copa Diego Maradona en enero.

Rossi valoró el trabajo de los jugadores y el apoyo de la hinchada. “La gente alienta todos los días, todo el tiempo. Los muchachos aguantaron de la mejor manera con uno menos”, aseguró.

El arquero también se emocionó al recordar a su padre fallecido. “Tengo sensaciones encontradas, es el primer título desde que mi viejo no está, no me pudo ver yendo a entrenar con la selección tampoco”, comentó al borde las lágrimas. A veces discutido, la destreza de Rossi para los penales vale oro para Boca.