Rucci criticó a YPF por invertir en la refinería de Mendoza: “Es una falta de respeto a Neuquén”

El dirigente petrolero Marcel Rucci criticó a YPF por invertir en la ampliación de la refinería que tiene en Luján de Cuyo, pero no hacerlo en la de Plaza Huincul. "Es una falta de respeto a Neuquén", aseguró. Exigió la intervención del Gobierno provincial y reclamó sobre el avance de las empresas y trabajadores mendocinos, cuando los neuquinos no pueden trabajar en Mendoza.

El secretario administrativo del sindicato de petroleros calificó de "despropósito" que se envíe a casi mil kilómetros el petróleo de Neuquén para refinarlo "teniendo una destilaría que se puede agrandar tranquilamente".

Rucci insistió en que no entiende la estrategia de la petrolera cuando, si se refina en origen, se bajan los costos. "Debe haber un compromiso político porque sino, no se entiende", señaló.

El dirigente, que aspira a suceder a Guillermo Pereyra, puntualizó que, según medios mendocinos, la ampliación de la refinería podría generar de 500 a 1.000 puestos nuevos de trabajo, que son muy necesarios en la cuenca neuquina. Además, aseguró que la mitad de las firmas que trabajan en la provincia son mendocinas y "solo falta que Mendoza ponga su bandera", los neuquinos no pueden "cruzar el río porque no dejan pasar ni empresas ni trabajadores".

Las críticas no fueron solo para YPF, sino también para el Gobierno: "no entiendo cómo no hay una postura más fuerte".

Al ser consultado sobre si conocía las razonas por las que la petrolera decidió invertir en Luján de Cuyo, Rucci dijo desconocerlas, pero consideró que si hay problemas como los bloqueos que sufre la refinería de Plaza Huincul por distintas protestas, el Gobierno y la Justicia deberían dar garantías que no volverá a pasar.

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró que no permitirá que el recurso neuquino se refine en otra provincia. También anunció que se unirá a Cutral Co y Plaza Huincul para encabezar el reclamo.