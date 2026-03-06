En imágenes, así fue el primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia

El "oro amarillo" de la Norpatagonia: las claves del maíz que revoluciona los valles de Río Negro y Neuquén. Foto: Juan Thomes.-

El paisaje productivo de la Norpatagonia está cambiando. Lo que antes era monte frutal abandonado o jarilla de meseta, hoy se transforma en lotes de maíz con rendimientos que desafían a la Pampa Húmeda. El Primer Encuentro de Maíz bajo Riego de la Norpatagonia, realizado en Roca y Cervantes, dejó una certeza compartida por expertos y empresarios: la región dejó de ser una «promesa» para convertirse en una realidad de alta eficiencia.

Con el agua como motor y la tecnología de precisión como herramienta, el maíz se consolida como el eje que permite estabilizar la rotación agrícola y potenciar la producción de carne en el norte de la Patagonia.

Primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia | El potencial del riego: del monte virgen a los 2.000 kg de carne

Primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia: encontrate en la foto, si estuviste entre los participantes. Autor: Juan Thomes.–

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la experiencia de Agropecuaria Don Manuel, en Valle Azul, donde la sistematización del suelo permitió un salto productivo histórico.

Transformación real : Nicolás García detalló cómo pasaron de producir 10 kilos de carne por hectárea en el monte natural a lograr 2.198 kilos mediante el uso de remolacha forrajera y maíz bajo riego.

: detalló cómo pasaron de producir 10 kilos de carne por hectárea en el monte natural a lograr 2.198 kilos mediante el uso de remolacha forrajera y maíz bajo riego. Sistemas mixtos: La clave reside en la integración; el uso de pivotes y riego por manto permite una recría intensiva que «emociona» a los productores por la escala de generación de valor en suelos anteriormente considerados marginales.

Primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia | «Una locura lo que se puede producir acá»: la visión de los grandes productores

La presencia de Martín Pasman, referente hortícola y agrícola con más de 8.000 hectáreas en el continente, ratificó el atractivo de la zona.

Más allá de los valles : Pasman enfatizó que la barda tiene un potencial inmenso y que el riego por pivote es la llave para darle vida a esos suelos.

: enfatizó que la barda tiene un potencial inmenso y que el riego por pivote es la llave para darle vida a esos suelos. Sustentabilidad: «El trigo y el maíz me dan la sustentabilidad en el tiempo«, afirmó, señalando que el éxito en la Patagonia requiere cultivos de cobertura para proteger y mejorar la calidad de la tierra.

Primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia | Tecnología de precisión: drones, pivotes y el «piso» de los 10.000 kilos

El encuentro cerró con una demostración a campo en el establecimiento de la familia Pili (Esperanza SRL), donde se vio en acción el nivel tecnológico que hoy maneja el agro regional.

Maquinaria de vanguardia : se exhibieron drones para fertilización foliar y sembradoras reacondicionadas para agricultura de precisión.

: se exhibieron drones para fertilización foliar y sembradoras reacondicionadas para agricultura de precisión. Rindes objetivos : Francisco Pili compartió su evolución: hoy su «piso» de rendimiento son los 10.000 kilos por hectárea, con picos de 16.000 kilos en zonas recuperadas.

: compartió su evolución: hoy su «piso» de rendimiento son los 10.000 kilos por hectárea, con picos de 16.000 kilos en zonas recuperadas. Eficiencia hídrica: Guillermo Borrajo (Nafosa) aclaró que el costo de regar con pivote (30-35 centavos de dólar por milímetro) es la mitad de lo que cuesta hacerlo con gasoil, marcando la importancia de la disponibilidad energética para la escalabilidad de los proyectos.

Primer encuentro de maíz bajo riego de la Norpatagonia | Desafíos sanitarios: el manejo de malezas resistentes

No todo es expansión; el crecimiento del cultivo trae consigo nuevos desafíos. Alfonso Cerrotta (Aapresid) advirtió sobre la emergencia de malezas con resistencia comprobada en los valles, como el Yuyo Colorado, Sorgo de Alepo y Rama Negra.

La recomendación de los expertos es clara: un manejo integrado que combine rotación de herbicidas con cultivos de cobertura para evitar que los costos de control disparen los márgenes económicos del sistema.