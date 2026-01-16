Agro en 4 fotos: productores retrataron la segunda semana del 2026 en Río Negro y Neuquén

Corte y enfardado de alfalfa, fruticultura y la cara más tierna de la ganadería. La diversidad de la producción en la Norpatagonia queda demostrada en este compilado de fotos enviadas por los productores.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas al rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

Centenario, Neuquén.

Mauricio Fernández retrató los fardos sobre su chacra, producidos con el tercer corte de alfalfa.



Ingeniero Huergo, Río Negro.

José Luis Fernández se dedica a la producción de fardos de alfalfa. Comparte esta foto de un cargamento.



Centenario, Neuquén.

Fernando Galván y Vivian Dalla Villa reconvirtieron su chacra. De peras pasaron a alfalfa y nogales, como se aprecia aquí.



Balsa Las Perlas, Río Negro.

Ramiro Roco envía esta foto de una borreguita comiendo avena. En su chacra de 24 hectáreas produce principalmente alfalfa.



